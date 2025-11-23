- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡Sorpresa! Perú se enfrentará a Alemania en el 2026: fecha, hora y dónde se juega
Perú se estará midiendo ante Alemania y definirá su cupo en importante torneo internacional. El equipo europeo llegará al encuentro con sus mejores figuras.
El año va llegando a su final y con ello también se empiezan a definir los partidos que estará jugando la selección peruana con destacados rivales para el 2026. De esta manera, se confirmó que Perú se medirá ante Alemania y la ilusión de los hinchas incrementando.
PUEDES VER: Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Piero Quispe tras rendimiento con Perú: "Ni con.."
Mientras la selección peruana busca el ansiado recambio generacional en el equipo de fútbol, también se está al tanto del rendimiento del combinado en la disciplina de tenis. Con Ignacio Buse como raqueta número uno de Perú, el equipo estará buscando pasar a la siguiente fase ante Alemania, que entre sus filas tiene al número tres del mundo; Alexander Zverev.
Perú jugará contra Alemania por la Copa Davis 2026
Con Luis Horna como capitán, Perú ya conoce a su rival en los Qualifiers 2026 que definirán su continuidad en la Copa Davis 2026. La excelente campaña que hizo la selección nacional ha hecho que ahora se enfrente a rivales de primer nivel. El sorteo estuvo a cargo de la ITF y en la primera ronda quedó confirmado el enfrentamiento donde solamente el ganador podrá avanzar al torneo mundial por equipos.
Son un total de 24 equipos que están participando en estos cruces y que significa el inicio del torneo más importantes por naciones. Recordemos que Perú clasificó luego de derrotar a Portugal por 3-1.
¿Cuándo juega Perú vs Alemania?
Del mismo modo que se jugó en el 2025, las eliminatorias se jugarán en dos rondas del 6 al 8 febrero de 2026. El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda y jugará en el mes de septiembre entre el 18 al 20 del mismo mes. En este caso, Perú jugará como visitante en Alemania.
¿A qué hora y dónde se transmitirá el Perú vs Alemania?
De momento, no se ha confirmado la hora en la que se estará jugando la llave entre Perú vs Alemania ni tampoco el canal de televisión que se encargará de la transmisión. Es importante tener en cuenta que la serie que se jugó ante Portugal estuvo a cargo de la señal de TV Perú.
Perú vs Alemania por los Qualifiers de la Copa Davis 2026.
¿Cómo está compuesto el equipo peruano?
La principal figura de Perú es Ignacio Buse, quien está en la posición 104 del mundo, seguido por Gonzalo Bueno en el puesto 213 y Juan Pablo Varillas. También, se destaca la participación del doblista Alexander Merino, quien cerró la temporada con el subcampeonato del Challenger de Florianápolis de Brasil.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90