Ignacio Buse logró histórica ubicación en el ranking ATP y aseguró su pase al Roland Garros

Tras haber estado ausente por lesión, Ignacio Buse debutó con victoria en el ATP de Brasil y de esta manera escaló posiciones en el ranking.

    Jasmin Huaman
    Ignacio Buse subió al puesto 78 y marca un nuevo récord en su carrera.
    Ignacio Buse subió al puesto 78 y marca un nuevo récord en su carrera. | Foto: ignaciobuse
    Ignacio Buse logró una remontada histórica en su primer partido en Brasil para superar a Marcondes y seguir su camino en el ATP 500 de Río de Janeiro. El triunfo no solamente le aseguró su pase a la siguiente ronda, sino que también le hizo escalar posiciones y ser parte del Main Draw del Roland Garros. ¡Grande, Nacho!

    Perú enfrentará a Paraguay por la Copa Davis

    PUEDES VER: Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: fechas y dónde se jugará la llave por el Grupo Mundial I

    'Nacho' llegó al ATP 500 de Río en el puesto 91 y el triunfo ante Igor Marcondes le hizo escalar al número 78. De esta manera, la primera raqueta peruana logró sacar adelante el partido en 2 horas y 40 minutos. Su próximo rival será Joao Fonseca o Thiago Monteiro.

    Ignacio Buse aseguró su pase a Roland Garros

    Con el triunfo ante el brasileño Marcondes, Ignacio Buse se llevó a la bolsa un total de 50 puntos y virtualmente estaría clasificado al Main Draw del Roland Garros, sin importar lo que pase en los próximos torneos a los que se presente. El retorno a las canchas para el joven tenista ha sido espectacular y todavía podría seguir subiendo posiciones en el ranking.

    El Roland Garros (Francia) es una de las competiciones más importantes del tenis que nos regaló una impactante final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner el año pasado, donde el español consiguió una de las remontadas más épicas de la historia tras tener el marcador en su contra.

    Por si fuera poco, las buenas noticias no acabarían ahí para Ignacio Buse. El peruano de 21 años podría firmar su presencia en el cuadro principal de Wimbledon (Inglaterra) en caso de conseguir un triunfo más en Brasil o en el campeonato de Santiago.

    ¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

    De momento, no se ha confirmado la fecha ni hora del próximo partido de Ignacio Buse. El rival de 'Nacho' se definirá en el encuentro entre Fonseca o Monteiro, quienes juegan este martes 17 a las 5:00 p.m. en Perú.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jasmin Huaman
    AUTOR: Jasmin Huaman

    Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

