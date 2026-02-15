0
Tabla de posiciones de la Liga 1

Ignacio Buse debutará por primera vez en el ATP 500 de Río: rival, fecha y canal

La raqueta número uno del Perú hará su debut en el cuadro principal del más grande evento de tenis en Brasil. Entérate todos los detalles.

    Fabian Vega
    Ignacio Buse jugará el Rio Open 2026
    Ignacio Buse jugará el Rio Open 2026 | ATP
    Ignacio Buse sabe que está temporada tiene que ser suya, su misión será mostrar su mejor tenis. Para esto deberá destacar en la gira sudamericana. Si bien no le fue bien en el Argentina Open, tiene la chance de hacer un mejor papel en un torneo de mayor categoría como el Rio Open, torneo ATP 500. El peruano está dentro de los 100 mejores del ranking mundial, por esta razón clasificó de manera directa.

    Tenía rival confirmado que era el serbio Laslo Djere, pero se bajó del torneo y terminará enfrentando a un tenista que viene de jugar la clasificación para entrar al cuadro principal. El nuevo rival de 'Nacho' Buse será el local Igor Marcondes [350°], quién derrotó a Tseng y Faria, tenistas con mejores ranking que él. Es la segunda vez que enfrenta a un top 100 en su carrera.

    Fecha y horario confirmado para el partido | Decisivo

    ¿Qué día y a qué hora Ignacio Buse debutará en el Rio Open?

    El partido de Ignacio Buse vs. Igor Marcondes está programado para este lunes 16 de febrero a partir de las 17:30 horas (hora de Perú). Se espera una gran presencia de público peruano, aunque Buse deberá lidiar con el fuerto apoyo con el que contará su rival al ser local.

    ¿Dónde ver el debut de Ignacio Buse en el Rio Open?

    El partido de Ignacio Buse lo puedes seguir a través de la señal de Disney +, a través de la aplicación se podrá ver la transmisión, más todos los partidos del torneo.

