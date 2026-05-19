Atlético de Madrid y Real Madrid reciben a médico peruano Luis Guillermo Cotillo | Foto: Difusión

Atlético de Madrid y Real Madrid reciben a médico peruano Luis Guillermo Cotillo

El joven y prestigioso médico peruano Luis Guillermo Cotillo Melgar fue recibido en las instalaciones del Atlético de Madrid por José María Villalón Alonso, jefe del departamento médico del club "colchonero" y actual jefe del staff médico de la selección española que jugará el Mundial 2026. En el encuentro, ambos galenos acordaron desarrollar una serie de acciones en favor de la medicina deportiva peruana vía Sport Medical. Además, el doctor Cotillo visitó las instalaciones del Real Madrid y tuvo un encuentro con el central Raúl Asencio.