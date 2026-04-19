Paola Rivera reveló la clave para ganarle a Alianza Lima la final de ida: "Hoy salimos..."

La Universidad San Martín aplastó por 3-0 a Alianza Lima y dio el golpe en la primera final de la Liga Peruana de Vóley. Tras el final del encuentro, la armadora mexicana Paola Rivera declaró que estudiaron muy bien a las íntimas y que la trabajaron bastante en equipo para poder sacar adelante este encuentro.

Paola Rivera declaró tras el San Martín vs Alianza Lima

“Creo que estudiamos muy bien al rival y trabajamos en equipo. La unión que tenemos ahorita todas, creo que se vió reflejado en el campo y creo que eso fue clave para el triunfo de hoy”, empezó diciendo la exvoleibolista de Regatas Lima.

Luego, cuando fue consultada sobre los puntos que estudiaron para vencer a Alianza Lima, la mexicana reveló algunas de estas claves: “Creo que una de sus fortalezas es el servicio, hoy salimos sirviendo muy bien y el tema del bloqueo, porque Alianza tiene grandes atacantes y tuvimos que encontrar la forma de bajar un poco su ofensiva”.

Cuando fue consultada sobre el duelo de vuelta que se jugará el próximo domingo 26, Paola Rivera reveló que desde mañana se pondrán a trabajar pensando en ese duelo: “Sabemos que es una nueva historia, que no se acaba en un juego, que es el mejor de tres y nosotras vamos a salir enfocadas y vamos a trabajar a partir de mañana, pensando en el siguiente partido, sin tener presente el partido de hoy”.

Finalmente, señaló que varias de sus compañeras están tristes porque ya se va acabando el torneo: “La verdad es que sí, algunas estamos melancólicas porque se acaba la Liga, pero estamos disfrutando”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

La segunda final de la Liga Peruana de Vóley se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).