- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs Universitario
- River Plate vs Boca Juniors
- Olimpia vs Cerro Porteño
- Cristal vs UTC
- Manchester City vs Arsenal
- Alianza Lima vs San Martín
- Tabla Liga 1 2026
Paola Rivera reveló la clave para ganarle a Alianza Lima la final de ida: "Hoy salimos..."
Con un contundente 3-0, la Universidad San Martín venció a Alianza Lima por la primera final de la Liga Peruana de Vóley.
La Universidad San Martín aplastó por 3-0 a Alianza Lima y dio el golpe en la primera final de la Liga Peruana de Vóley. Tras el final del encuentro, la armadora mexicana Paola Rivera declaró que estudiaron muy bien a las íntimas y que la trabajaron bastante en equipo para poder sacar adelante este encuentro.
PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley
Paola Rivera declaró tras el San Martín vs Alianza Lima
“Creo que estudiamos muy bien al rival y trabajamos en equipo. La unión que tenemos ahorita todas, creo que se vió reflejado en el campo y creo que eso fue clave para el triunfo de hoy”, empezó diciendo la exvoleibolista de Regatas Lima.
Luego, cuando fue consultada sobre los puntos que estudiaron para vencer a Alianza Lima, la mexicana reveló algunas de estas claves: “Creo que una de sus fortalezas es el servicio, hoy salimos sirviendo muy bien y el tema del bloqueo, porque Alianza tiene grandes atacantes y tuvimos que encontrar la forma de bajar un poco su ofensiva”.
Cuando fue consultada sobre el duelo de vuelta que se jugará el próximo domingo 26, Paola Rivera reveló que desde mañana se pondrán a trabajar pensando en ese duelo: “Sabemos que es una nueva historia, que no se acaba en un juego, que es el mejor de tres y nosotras vamos a salir enfocadas y vamos a trabajar a partir de mañana, pensando en el siguiente partido, sin tener presente el partido de hoy”.
Finalmente, señaló que varias de sus compañeras están tristes porque ya se va acabando el torneo: “La verdad es que sí, algunas estamos melancólicas porque se acaba la Liga, pero estamos disfrutando”.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
La segunda final de la Liga Peruana de Vóley se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90