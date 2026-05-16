Esposa de Yotún celebró gol de Cristal ante FC Cajamarca, pero singular detalle arruina el momento: "Se lo dije"

Sporting Cristal se encuentra en un momento crítico, ya que está peleando el descenso del torneo nacional luego de que FC Cajamarca le goleara 3-1 en su reciente duelo de visita. Si bien, Yoshimar Yotún abrió el marcador en favor de los celestes y con un golazo de mediacancha, esto no fue suficiente para el equipo de Zé Ricardo.

El capitán de la escuadra cervecera anotó el primer tanto a los 23 minutos emocionando a la hinchada de ‘La Fuerza Ganadora’, pero sobre todo a su esposa, Alessandra Cordero, quien a través de una historia en Instagram compartió la captura de pantalla de la conversación con el jugador peruano.

En la imagen se logra apreciar que Ale le desea a Yotún que tenga un buen partido. “Que todo te salga muy bien y acabe con un triunfo y un gol tuyo”. Ante la anotación del extremo, su esposa colocó el siguiente mensaje: “Se lo dije”; sin embargo, esto llamó la atención de los usuarios.

¿Celebró antes de tiempo? Ale Cordero compare conversación con Yoshimar Yotún.

Si bien Yoshimar Yotún anotó un gol, Sporting Cristal no logró vencer a FC Cajamarca, por lo que el deseo de Ale Cordero no logró completarse del todo, puesto que con esta derrocha el cuadro del Rímac se encuentra a solo tres puntos del descenso, situación que preocupa a sus hinchas.

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para el miércoles 20 de mayo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.