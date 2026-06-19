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Exfigura de Universitario de Deportes se hizo presente en Mundial 2026: "Excelentes"

Futbolista histórico que jugó en Universitario de Deportes se hizo presente y se lució en la Copa del Mundo 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Luis Blancas
Exfutbolista de Universitario de Deportes se lució en el Mundial 2026
Exfutbolista de Universitario de Deportes se lució en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron en un importante duelo por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos. En medio de este encuentro, una exfigura histórica de Universitario de Deportes se hizo presente: estamos hablando de Germán Denis, quien ahora sume el rol de comentarista para la cadena italiana llamada La Rai.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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