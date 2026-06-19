Exfigura de Universitario de Deportes se hizo presente en Mundial 2026: "Excelentes"

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron en un importante duelo por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos. En medio de este encuentro, una exfigura histórica de Universitario de Deportes se hizo presente: estamos hablando de Germán Denis, quien ahora sume el rol de comentarista para la cadena italiana llamada La Rai.

Exfutbolista de Universitario de Deportes se lució en el Mundial 2026

NOTICIA EN DESARROLLO...