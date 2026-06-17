Hora del partido de Suiza vs Bosnia y qué canal transmite EN VIVO el Mundial 2026

Suiza vs Bosnia se enfrentarán este jueves 18 de junio en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en el Estadio Los Ángeles, más conocido como SoFi Stadium. Ambos elencos están igualados en puntos y buscarán una victoria que los encamine hacia la clasificación a la siguiente etapa. Conoce los horarios, dónde ver y todos los detalles de este compromiso.

¿A qué hora juegan Suiza vs Bosnia y Herzegovina?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.

México y Centroamérica: 1:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia EN VIVO?

El partido de Suiza vs Bosnia y Herzegovina contará con la transmisión EN VIVO GRATIS por América TV (canal 4) disponible por señal abierta en todo el territorio peruano. Del mismo modo, estará disponible EN DIRECTO por DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus para el resto de Sudamérica.

¿Qué canal transmite partido de Suiza vs Bosnia?

Si quieres ver el partido de Suiza vs Bosnia EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount.

Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: Unicanal.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suiza vs Bosnia: antesala del partido por Mundial 2026

Suiza llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras dejar escapar una victoria que parecía asegurada en su debut mundialista ante Qatar. Su principal carta ofensiva vuelve a ser Embolo, quien ya logró estrenarse como goleador en el torneo tras convertir desde el punto de penal.

Suiza cedió un empate sobre el final ante Qatar y ahora necesita una victoria

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta este encuentro con el ánimo en alto en su segunda participación en una Copa del Mundo. Los bosnios rescataron un valioso empate 1-1 ante Canadá, resultado que les permitió mantenerse con opciones intactas de avanzar de ronda. El gran protagonista de aquel encuentro fue Jovo Lukić, autor del gol que le devolvió la ilusión a todo un país.

Bosnia se ilusiona con hacer historia en su segunda participación mundialista

De esta forma, ambas selecciones deberán saltar al campo con el objetivo de quedarse con la victoria, por lo que se espera un partido emocionante.