- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Francia vs Irak
- Argentina vs Austria
- Noruega vs Senegal
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Álex Valera cerca de renovar y alista dupla letal con Gianluca Lapadula en la 'U'
Álex Valera está cerca de renovar por dos años con Universitario y se perfila para formar con Gianluca Lapadula una dupla clave rumbo al tetracampeonato.
Álex Valera está cada vez más cerca de extender su vínculo con Universitario por dos temporadas más, en una señal clara de continuidad para uno de los jugadores más importantes del plantel crema. En Ate avanzan las conversaciones y el panorama es positivo para asegurar su permanencia.
PUEDES VER: Universitario perdió 16-1 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hinchas cremas
Mientras se define la renovación, el delantero ya empieza a ilusionarse con lo que viene en el segundo semestre. La llegada de Gianluca Lapadula no solo remeció el mercado, sino que también fortalece el ataque de un equipo que apunta a pelear hasta el final.
Valera, lejos de incomodarse por la incorporación de otro 9, le dio la bienvenida a Lapadula y entiende que su arribo elevará la competencia interna. En Universitario consideran que ambos pueden complementarse y convertirse en una dupla de mucho peso para el Torneo Clausura.
La idea del club es juntar a dos atacantes de jerarquía, con gol, movilidad y presencia en el área. La continuidad de Valera, sumada al fichaje de Lapadula, le da a la U una ofensiva de alto impacto para afrontar la parte decisiva de la temporada.
En tienda crema la consigna es clara: seguir haciendo historia. Por eso buscan asegurar a una de sus figuras y potenciar el plantel con nombres de peso, con la ilusión intacta de alcanzar el anhelado tetracampeonato nacional.
Cabe destacar que Álex Valera es uno de los máximos goleadores en la historia de Universitario. Hasta el momento lleva 81 goles y va por más en el Torneo Clausura.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00