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Álex Valera cerca de renovar y alista dupla letal con Gianluca Lapadula en la 'U'

Álex Valera está cerca de renovar por dos años con Universitario y se perfila para formar con Gianluca Lapadula una dupla clave rumbo al tetracampeonato.

Redacción Líbero
Valera se acerca a la renovación e ilusiona a la ‘U’ con más goles.
Valera se acerca a la renovación e ilusiona a la ‘U’ con más goles. | Líbero | Prensa Universitario
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Álex Valera está cada vez más cerca de extender su vínculo con Universitario por dos temporadas más, en una señal clara de continuidad para uno de los jugadores más importantes del plantel crema. En Ate avanzan las conversaciones y el panorama es positivo para asegurar su permanencia.

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Mientras se define la renovación, el delantero ya empieza a ilusionarse con lo que viene en el segundo semestre. La llegada de Gianluca Lapadula no solo remeció el mercado, sino que también fortalece el ataque de un equipo que apunta a pelear hasta el final.

Valera, lejos de incomodarse por la incorporación de otro 9, le dio la bienvenida a Lapadula y entiende que su arribo elevará la competencia interna. En Universitario consideran que ambos pueden complementarse y convertirse en una dupla de mucho peso para el Torneo Clausura.

La idea del club es juntar a dos atacantes de jerarquía, con gol, movilidad y presencia en el área. La continuidad de Valera, sumada al fichaje de Lapadula, le da a la U una ofensiva de alto impacto para afrontar la parte decisiva de la temporada.

En tienda crema la consigna es clara: seguir haciendo historia. Por eso buscan asegurar a una de sus figuras y potenciar el plantel con nombres de peso, con la ilusión intacta de alcanzar el anhelado tetracampeonato nacional.

Cabe destacar que Álex Valera es uno de los máximos goleadores en la historia de Universitario. Hasta el momento lleva 81 goles y va por más en el Torneo Clausura.

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