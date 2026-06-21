Gianluca Lapadula fue oficializado y desde hoy entrena con Universitario en Campo Mar

Gianluca Lapadula ya se encuentra listo para iniciar oficialmente su etapa en Universitario. Tras ser anunciado como nuevo refuerzo crema, el delantero ítalo-peruano arrancará desde esta mañana los entrenamientos con sus compañeros en Campo Mar, con lo que dará inicio a un ciclo que genera enorme ilusión en Ate.

La llegada del 'Bambino' representa uno de los grandes golpes del mercado local. En Universitario consideran que su incorporación puede marcar diferencias en el segundo semestre, no solo por su capacidad goleadora, sino también por la jerarquía y experiencia que suma a un plantel que quiere pelearlo todo.

Lapadula arriba con ritmo de competencia, recorrido internacional y el respaldo de haber sido protagonista en la selección peruana durante los últimos años. Su presencia fortalece el frente de ataque y le ofrece al equipo una alternativa de peso para afrontar el Torneo Clausura con mayores herramientas ofensivas.

Además de lo futbolístico, en tienda crema valoran el liderazgo y la mentalidad competitiva que puede aportar dentro del grupo. La intención es que el delantero no solo marque goles, sino también contagie intensidad y compromiso en una etapa decisiva de la temporada.

En Universitario la expectativa es altísima con su fichaje. La apuesta apunta a que Lapadula sea una pieza clave en la lucha por el ansiado tetracampeonato nacional y a que su llegada ayude a consolidar a la 'U' como el gran candidato para cerrar el año con una nueva vuelta olímpica.