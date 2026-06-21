Futbolista que vale 100 mil euros reveló su felicidad por volver a jugar con Alianza: "Contento"

Alianza Lima jugó ante Carlos Mannucci la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026 desde el Estadio Mansiche de Trujillo. Tras ello, un futbolista valorizado en 100 mil euros expresó su felicidad de volver a jugar con el club blanquiazul: estamos hablando de Ángel de la Cruz.

Futbolista que vale 100 mil euros expresó su felicidad de volver a jugar con Alianza Lima

De la Cruz expresó su satisfacción tras volver a sumar minutos con Alianza Lima y dejó en claro que seguirá trabajando para ganarse una oportunidad en el plantel principal. El arquero blanquiazul valoró el esfuerzo realizado por el equipo en el reciente compromiso disputado durante la pretemporada.

Ángel de la Cruz volvió a jugar de titular con Alianza Lima para la Copa de la Liga

El guardameta destacó la actitud del grupo pese a las dificultades que afrontaron durante el encuentro. "Fue un resultado positivo considerando las circunstancias. Enfrentamos el partido con varios jugadores Sub-18 que venían de una carga importante de partidos durante la semana, por lo que el desgaste era evidente. Aun así, el equipo respondió y logró rescatar un empate", comentó.

Asimismo, De la Cruz no ocultó su emoción por volver a defender los colores del club de sus amores. "Siempre es especial jugar con Alianza Lima. Estoy muy feliz de volver a estar en el campo con esta camiseta y seguir aportando desde donde me toque. Mi compromiso será dar el máximo en cada entrenamiento y partido", señaló.

¿Cómo le va a Ángel de la Cruz en Alianza Lima?

El arquero de 24 años busca recuperar protagonismo luego de varias temporadas con escasa actividad. Su última aparición oficial con el conjunto victoriano se remonta a 2024, año en el que disputó tres encuentros por la Liga 1.

Ahora, con el inicio del Torneo Clausura cada vez más cerca, De la Cruz espera aprovechar cada oportunidad para demostrar sus condiciones y convencer al comando técnico de que puede convertirse en una alternativa importante para el arco íntimo.