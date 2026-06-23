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Adrián Quiroz cerca de ser oficializado en la ‘U’ como refuerzo para el Clausura
Adrián Quiroz llega a Lima y será oficializado por Universitario. El volante busca revancha en Ate y ya trabaja pensando en el Clausura.
Adrián Quiroz ya se encuentra en Lima y en las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo de Universitario. El volante, que llega procedente de Los Chankas, se convertirá en la tercera incorporación crema para el Torneo Clausura.
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Su llegada también representa una revancha personal con la camiseta 'merengue'. Quiroz vuelve a Ate, a sus 27 años, con mayor experiencia y rodaje, decidido a ganarse un lugar dentro del plantel en esta nueva etapa.
El mediocampista busca consolidarse y aprovechar esta oportunidad en uno de los clubes más grandes del país. Su objetivo es aportar equilibrio y alternativas en la zona media del campo.
En Universitario confían en que pueda adaptarse rápidamente a la idea de juego del comando técnico de Héctor Cúper. Su presencia suma una opción más para afrontar los retos del Clausura.
Con su incorporación, el plantel crema gana una variante adicional en la volante, refuerza la competencia interna y amplía las opciones para el entrenador en lo que resta de la temporada.
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