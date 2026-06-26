Universitario espera la respuesta de Edwin Cardona para reforzar su mediocampo

Universitario continúa moviéndose en el mercado de pases y ya tiene otro nombre sobre la mesa para reforzar su plantel con miras al Torneo Clausura. Se trata del experimentado volante colombiano Edwin Cardona, quien despertó el interés de la dirección deportiva crema debido a su trayectoria y calidad para conducir el juego.

La administración merengue ya inició contactos con el entorno del futbolista para conocer las condiciones de una posible incorporación. Sin embargo, la operación no será sencilla, ya que Cardona mantiene contrato con Atlético Nacional y el conjunto colombiano viene trabajando en la renovación de su vínculo.

Pese a ello, en Ate permanecen atentos a cualquier escenario que pueda abrir la puerta para negociar su salida durante el presente mercado de fichajes. La intención es sumar un jugador de experiencia que pueda marcar diferencias en la segunda parte de la temporada.

El interés por el volante cafetero tomó mayor fuerza luego de que las conversaciones por Matheus Uribe se enfriaran. Ante ese panorama, Universitario activó otras alternativas y Cardona aparece como uno de los nombres que más seduce por sus condiciones futbolísticas y su recorrido internacional.

Con pasos por Boca Juniors, Monterrey, Racing Club y la selección colombiana, el mediocampista de 33 años es considerado uno de los jugadores con mejor técnica de su generación en su país. Aunque todavía no existe un acuerdo, su nombre figura entre las principales opciones que evalúa Universitario para potenciar su mediocampo de cara al Clausura.