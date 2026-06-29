Universitario emociona a hinchas y se interesa en firmar a seleccionado ecuatoriano: "Contrato..."

Universitario de Deportes está enfocado en poder tener un gran rendimiento en el Torneo Clausura y aspirar a pelear el tetracampeonato de la Liga 1, para darle una alegría a toda su hinchada. Por ello, la dirección deportiva busca finiquitar con los fichajes y se conoció que apuntan a un seleccionado ecuatoriano para reforzar la banda izquierda.

Universitario se interesa en firmar a seleccionado ecuatoriano

A poco de la apertura del libro de pases del Torneo Clausura, el periodista Enrique Vega reveló que la directiva de la ‘U’ tiene en carpeta a un talentoso jugador. Se trata del futbolista Gustavo Cortez, quien actualmente milita en las filas de Independiente de Valle.

Según indicó el hombre de presa, la dirección deportiva de Universitario baraja esta posibilidad ante la posible salida de José Carabalí, un rumor que ha crecido en los últimos días. Del mismo modo, señaló que Cortez tiene contrato por una temporada más con su club.

Gustavo Cortez interesa como reemplazo de José Carabalí en Universitario

“Gustavo Cortez es una opción que maneja Universitario de Deportes ante la posible salida de José Carabalí. El jugador de Independiente del Valle tiene contrato hasta diciembre del 2027. De momento, no hay nada formal”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

No obstante, cabe señalar que Enrique Vega también recalcó que por el momento no hay conversaciones formales para concretar la llegada del lateral de 28 años, por lo que todo se trata de un interés, aunque puede progresar si se concreta la salida de José Carabalí, quien presuntamente viene siendo seguido por LDU de Quito.

Gustavo Cortez y su paso por la selección de Ecuador

Gustavo Cortez ha sido considerado un gran jugador en el fútbol ecuatoriano, por lo que ha integrado las divisiones menores de la ‘Tri’. Disputó cuatro partidos en el combinado Sub-23, al mando del DT Jorge Célico. Del mismo modo, fue llamado para una serie de amistoso del plantel principal de la selección ecuatoriana, aunque no logró debutar.