Cienciano va por un triunfo vital antes de jugarse la vida ante Lanús en Cusco

Solo sirve ganar. Cienciano afronta una prueba decisiva esta tarde (3.15 p. m.) cuando visite a Juan Pablo II en Chongoyape por la segunda fecha del Torneo Clausura. El cuadro cusqueño necesita sumar de a tres para dejar atrás una semana complicada.

El 'Papá' llega golpeado luego de perder a mitad de semana frente a Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ese resultado obliga al conjunto imperial a buscar la remontada este miércoles en Cusco para seguir en carrera.

A ese duro revés se suma la caída ante Melgar en el Clásico del Sur durante la primera jornada del Clausura. Además, el equipo afronta este compromiso sin su técnico Horacio Melgarejo, quien continúa suspendido.

En la interna cusqueña confían en que el equipo recupere el funcionamiento y la solidez para llegar fortalecido al duelo copero. El objetivo es reencontrarse con la victoria y levantar el ánimo del plantel.

Alejandro Hohberg no será de la partida por suspensión. En su lugar, Carlos Garcés, de cinco goles en la temporada, liderará el ataque de Cienciano con la misión de volver al gol y conducir al 'Papá' hacia un triunfo que le devuelva la confianza.