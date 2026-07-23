DT de Cienciano y su insólito análisis sobre derrota ante Lanús: "Me asustaba cuando veía a mi suegra"

Cienciano cayó en su visita a Argentina contra Lanús, en lo que fue su encuentro por los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo peruano no pudo contra el elenco granate por lo que ahora tendrá la oportunidad de cerrar la llave en casa la próxima semana. Bajo este contexto, Horacio Melgarejo, entrenador del 'Papá', fiel a su estilo, dio picantes comentarios previos a la vuelta contra Lanús.

El estratega argentino fue consultado sobre si le preocupa ir perdiendo 2-0 en la serie, a lo cual respondió un insólito comentario que sorprendió a los periodistas.

"No sé si utilizar la palabra "asustar". Asustarme, me asustaba cuando me levantaba al baño de madrugada y veía a mi suegra. Eso sí era asustar. Pero acá no", fueron las palabras de Melgarejo, que se mostró confiado de que Cienciano en casa puede revertir la serie.

Además, consideró que el segundo gol, llegó por su ansiedad en querer aprovechar el hombre de más que tenia el elenco imperial. "Yo creo que, por ahí, la ansiedad por tratar de empatar, al vernos con un hombre más, hizo que los equipos nos golpearan en el momento justo", concluyó.

¿Cuándo juega Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana?

Tras caer por 2-0 en el partido de ida, Cienciano buscará remontar la serie cuando reciba a Lanús este miércoles 29 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el duelo de vuelta de los playoffs de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.