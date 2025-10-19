Afiliados de EsSalud pueden asegurar a sus hijos mayores de 18 años: estos son los requisitos

0
Si tu hijo es mayor de edad, entonces debes saber que puedes asegurarlo al Seguro Social de Salud (EsSalud) cumpliendo estos requisitos.

Roxana Aliaga
EsSalud anunció que se atenderá a hijos mayores de 18 años.
Los ciudadanos afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) pueden incluir a sus hijos mayores de 18 años en la cobertura médica, para ello, los afiliados deben cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la conocida entidad.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de EsSalud y así como beneficia a cónyuges, concubinos, hijos menores de edad, gestante de hijos extramatrimoniales, ahora los jóvenes mayores 18 años no perderán la afiliación. Es importante menciona que, el afiliado debe tener su seguro vigente.

¿Cómo asegurar a hijos mayores de 18 años en EsSalud?

El proceso de inscripción depende del tipo de afiliación al Seguro Social de Salud del ciudadano. Si los padres está inscrito bajo el seguro potestativo (+Salud), debe presentar una copia del acta de partida de nacimiento y una declaración jurada que señale el dictamen médico de incapacidad emitido por la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Si tu hijo es mayor de edad y está inscrito al seguro regular (+Salud) de EsSalud, entonces debes presentar una serie de documentos para que tu apoderado siga disponiendo de las atenciones médicas. ¡Toma nota!

  • Formulario N°1010, llenado y firmado por el titular del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado.
  • Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.
  • Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.
  • Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.
essalud

Pasos para inscribir a hijos mayores de 18 años a EsSalud

El empleador del afiliado del seguro regular se encargará de la inscripción del hijo mayor de 18 años. Luego de reunir los cuatro documentos solicitados, estos deben ser presentados para que la afiliación sea de manera automática, según señala la página de EsSalud.

En caso del seguro potestativo, el padre debe acudir a las sedes de EsSalud a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad del afiliado de su hijo mayor de 18 años con la declaración jurada.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

