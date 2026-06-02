Oficial: Universitario anunció la salida de figura que salió tricampeón: "Éxitos siempre"

Universitario de Deportes ya anuncia a los jugadores que no continuarán en el club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, por eso, ahora despidió ante toda la hinchada crema a un futbolista que salió tricampeón con el club: estamos hablando de Martín Pérez Guedes.

Universitario hizo oficial la salida de figura que salió tricampeón

Universitario oficializó la salida de Pérez Guedes luego de que el futbolista decidiera ponerle fin a su etapa en el club debido a temas familiares que busca solucionar. ¡Éxitos, siempre, “Cabra”!, se lee en la publicación del equipo en redes.

Cabe mencionar que el volante argentino de 34 años se pronunció en el video de despedida, en el que tuvo emotivas palabras de agradecimiento a la escuadra crema y a los hinchas.

Universitario oficializó la salida de Martín Pérez Guedes

"Me voy muy feliz y, sobre todo, muy agradecido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, de tu garra y de tu gente. Se cierra un ciclo dentro de la cancha, pero el sentimiento será eterno. No lo olviden nunca: todo se equilibra al final. ¡Y dale 'U!'", mencionó el futbolista.

Del mismo modo, Martín Pérez Guedes envió un mensaje de aliento a Universitario de Deportes en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club tras no haber ganado el Torneo Apertura 2026.

Posibles bajas de Universitario para el Torneo Clausura 2026