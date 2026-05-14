Alianza Lima recibe dura noticia sobre jugador titular para partido ante Cienciano: "No entrena"

Alianza Lima se concentra en su siguiente desafío ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, un duelo esencial en la lucha por el título y que los blanquiazules necesitan ganar para quedar a solo un triunfo de alzarlo. Sin embargo, en la previa recibieron una preocupante noticia sobre un jugador titular.

Alianza Lima recibe dura noticia sobre jugador titular para partido ante Cienciano

Los blanquiazules saben que no pueden guardarse nada en este tramo de la temporada y esperan contar con todas sus figuras. No obstante, uno de sus titulares se perfila como baja. Se trata de Alan Cantero, quien aún no se recupera de su lesión.

La periodista Ana Lucía Rodríguez reveló en el programa 'Hablemos de MAX' que el atacante argentino tiene muy complicado aparecer en la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Cienciano, ya que aún mantiene molestias y esto le ha impedido entrenar con normalidad.

Alan Cantero sigue recuperándose de su lesión y es seria duda para el partido ante Cienciano.

"Entiendo que lo de Alan Cantero es un poco más difícil, la información que tengo es que todavía siente algo de molestias, no entrena con normalidad. Es cuestión de día a día, para ver si es considerado. Yo lo veo complicado, conociendo como es Guede, podría guardarlo y recién considerarlo ante Los Chankas", indicó la reconocida comunicadora.

Del mismo modo, la popular ‘Analú’ señaló que es muy probable que Pablo Guede opte por darle descanso a Alan Cantero, considerando que no le gusta arriesgar a los jugadores, por lo que su regreso podría darse ante Los Chankas en la definición por el título.

Alan Cantero y su gran rendimiento en Alianza Lima

Alan Cantero ha sido un jugador importante dentro del esquema de Pablo Guede y es considerado un titular habitual y, a veces, un revulsivo. En sus registros, el delantero ha disputado 11 encuentros en la temporada con Alianza Lima, con dos goles y dos asistencias.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano?

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano este sábado 16 de mayo, en un encuentro válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y está programado para iniciar a las 5.45 p. m. (hora peruana).