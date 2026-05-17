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DT argentino anunció su renuncia de club a falta de 2 fechas para que termine el Torneo Apertura

¡Sorpresa en la Liga 1! En medio de la recta final del Torneo Apertura 2026, el entrenador anunció su sorpresiva salida por motivos personales.

Gary Huaman
Comerciantes Unidos se quedó sin entrenador en pleno Torneo Apertura.
Comerciantes Unidos se quedó sin entrenador en pleno Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero
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Comerciantes Unidos se quedó sin entrenador a falta de dos fechas para que culmine el Torneo Apertura 2026. Esta dura noticia se conoció luego de la derrota por 2-0 ante ADT en Tarma, que deja a las águilas cutervinas en la décima casilla con 20 unidades.

Alianza Lima tiene muchas chances de quedarse con el Torneo Apertura.

PUEDES VER: ¿Alianza Lima será campeón o ganador del Apertura si vence a Chankas? Esto dice el reglamento

Según la información del periodista Gustavo Peralta, el argentino Claudio Biaggio decidió dejar el cargo de DT de Comerciantes Unidos por temas netamente personales. Además, informó que el estratega había tomado esta decisión semanas antes, pero decidió estar frente a ADT por compromiso y gratitud con los jugadores y el club en general.

Tras la renuncia de Biaggio, solo quedan cinco entrenadores que empezaron la Liga 1 2026 y que hasta el momento continúan al mando de sus equipos: Pablo Guede (Alianza Lima), Jaime Serna (CD Moquegua), Walter Paolella (Los Chankas), Horacio Melgarejo (Cienciano) y Federico Urcioli (Alianza Atlético de Sullana).

Claudio Biaggio renunció a su cargo como DT de Comerciantes Unidos.

Claudio Biaggio renunció a su cargo como DT de Comerciantes Unidos.

En lo que va de este Apertura, Claudio Biaggio dirigió 15 partidos con Comerciantes Unidos, de los cuales ganó cinco, empató otros cinco y perdió los cinco restantes. Entre los resultados más destacados están el 1-0 ante Sporting Cristal y el 0-0 frente a Universitario de Deportes, ambos jugados en Cutervo.

De momento, las águilas cutervinas no han brindado ningún comunicado oficial, pero la salida se hará oficial en las próximas horas.

¿Cuándo vuelve a jugar Comerciantes Unidos en la Liga 1 2026?

El próximo partido de Comerciantes Unidos en el Torneo Apertura será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15, el domingo 25 a las 3.30 p. m. (hora peruana), en Cutervo.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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