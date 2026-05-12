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Saprissa vs. Herediano EN VIVO, final de ida del Torneo Clausura: hora, dónde ver y pronóstico
Saprissa vs Herediano jugarán este miércoles por la primera final del Torneo Clausura de la Liga Promerica. Conoce los horarios, dónde ver y detalles de este emocionante duelo.
Saprissa vs Herediano se verán las caras este miércoles 13 de mayo por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Promerica. Este duelo enfrentará a dos equipos importantes en su lucha por el título. Este encuentro se jugará desde las 9:00 p. m. (hora peruana) y 8:00 p. m. (hora de Costa Rica). La transmisión EN VIVO ONLINE va por la señal de FUTV.
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Deportivo Saprissa vs Herediano: previa de la final de ida del Torneo Clausura
Deportivo Saprissa afrontará una nueva definición tras dejar en el camino a Municipal Liberia con un sólido 2-0 como local, lo que reafirma su capacidad para responder en partidos decisivos. El ‘Monstruo’ volvió a mostrar jerarquía en casa y confirmó, una vez más, por qué suele hacerse fuerte cuando el torneo entra en su etapa más determinante.
Deportivo Saprissa buscará imponer su localía y dar un paso importante al título
Uno de los aspectos que más destaca en esta clasificación es que Saprissa logró meterse en la final sin contar con Mariano Torres, su referente futbolístico, quien aún debe cumplir una fecha más de suspensión. De igual forma, Fidel Escobar también será baja para esta primera final.
Del otro lado aparecerá Herediano, quien llega tras superar una llave muy disputada frente a C.S. Cartaginés y protagonizará una serie que ya se convirtió en costumbre, pues ambos clubes disputarán su cuarta final de segunda fase en los últimos cuatro años.
Herediano quiere dar el golpe de visita para definir el título en casa.
El equipo comandado por José Giacone volvió a evidenciar orden táctico y fortaleza defensiva para afrontar cruces de alta exigencia. Ahora, Herediano quedó a solo dos encuentros de sumar la estrella número 32 de su historia y confirmar el gran presente futbolístico que atraviesa la institución.
¿Cuándo juegan la final Deportivo Saprissa vs Herediano?
La final de ida entre Deportivo Saprissa vs Herediano está programada para disputarse este miércoles 13 de mayo en el Estadio Ricardo Saprissa. Por su parte, la vuelta se jugará el sábado 16 de mayo.
¿A qué hora juega Saprissa vs Herediano?
Estos son los horarios confirmados en los distintos países del mundo para el inicio del partido entre Saprissa vs Herediano por la final de ida:
- Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11:00 p. m.
- México y Centroamérica: 8:00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10:00 p. m.
- España: 4:00 a. m. (del jueves)
¿Dónde ver Deportivo Saprissa vs Herediano EN VIVO?
El partido entre Deportivo Saprissa vs Herediano contará con transmisión en exclusiva mediante la señal EN VIVO de FUTV, canal disponible en todo el territorio de Costa Rica. Además, Líbero.pe te traerá el minuto a minuto.
Deportivo Saprissa vs Herediano: pronóstico y apuestas
Sobre el papel, Deportivo Saprissa es el gran favorito para quedarse con la victoria ante Herediano por la final de ida del Torneo Clausura. Revisa las cuotas en las casas de apuestas.
|Casa de apuestas
|Deportivo Saprissa
|Empate
|Herediano
|Betsson
|1.82
|3.30
|4.05
|Betano
|1.90
|3.05
|4.40
|Bet365
|1.80
|3.30
|3.90
|1xBet
|1.82
|3.10
|4.39
|Coolbet
|1.87
|3.50
|4.00
Saprissa vs Herediano: últimos enfrentamientos
- 08/03/2026 | Saprissa 2-1 Herediano
- 17/01/2026 | Herediano 2-0 Saprissa
- 22/11/2025 | Saprissa 1-1 Herediano
- 17/09/2025 | Herediano 3-3 Saprissa
- 14/05/2025 | Herediano 2-0 Saprissa
¿Dónde juegan Saprissa vs Herediano?
Así luce el Estadio Ricardo Saprissa.
La final de ida entre Deportivo Saprissa vs Herediano se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en San José. Este recinto tiene capacidad para albergar hasta 21.350 espectadores.
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