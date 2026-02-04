Confirmada la fecha del evento astrónomico imperdible que alineará seis planetas del sistema solar

Febrero será un mes de eventos astrónomicos que captará la atención de todos los fanáticos de la astronomía. Uno de los más destacados será la alineación planetaria donde seis planetas del sistema solar se alinearan en un mismo sector del cielo en un evento poco frecuente y observable desde la Tierra. Aunque no se trata de una alineación perfecta, sí será lo suficientemente llamativa como para ser apreciada a simple vista en condiciones adecuadas y aquí te contamos la fecha exacta.

¿Qué planetas participarán en la alineación?

De acuerdo con información publicada por Star Walk, la alineación incluirá a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. La mayoría podrá observarse sin instrumentos ópticos, aunque para Urano se recomienda el uso de binoculares o un telescopio básico.

El fenómeno ocurrirá cuando estos planetas coincidan visualmente a lo largo de la eclíptica, la franja imaginaria por la que parecen desplazarse el Sol y los planetas vistos desde la Tierra. No implica que estén físicamente alineados en el espacio, sino que compartirán una misma región del cielo desde nuestra perspectiva.

Evento astronómico, alineación plantearia del 28 de febrero de 2026

Cuándo y cómo observar el evento astronómico

La alineación será visible desde finales de febrero, siendo el 28 de febrero la fecha óptima para observarla. Según Star Walk, será visible en las horas previas al amanecer, y las condiciones de observación dependerán de la ubicación geográfica y del clima.

Venus y Júpiter serán los más brillantes y fáciles de identificar, mientras que Mercurio requerirá mayor precisión por su cercanía al horizonte. Aplicaciones astronómicas pueden ayudar a ubicar cada planeta en tiempo real.

Qué dice la ciencia sobre este tipo de alineaciones

Desde el punto de vista científico, las alineaciones planetarias no tienen efectos directos sobre la Tierra. Así lo explican expertos citados por Expansión, quienes aclaran que se trata de fenómenos visuales previsibles, resultado del movimiento orbital de los planetas.

Su importancia radica más en el valor educativo y divulgativo: son oportunidades ideales para acercar la astronomía al público general y despertar interés por la observación del cielo y la ciencia espacial.

Consejos para ver la alineación planetaria