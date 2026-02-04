- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de Mayo vs Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Confirmada la fecha del evento astrónomico imperdible que alineará seis planetas del sistema solar
Seis planetas se alinearán en el cielo en febrero de 2026. Qué significa el fenómeno según la ciencia, cuándo ocurrirá y cómo observarlo.
Febrero será un mes de eventos astrónomicos que captará la atención de todos los fanáticos de la astronomía. Uno de los más destacados será la alineación planetaria donde seis planetas del sistema solar se alinearan en un mismo sector del cielo en un evento poco frecuente y observable desde la Tierra. Aunque no se trata de una alineación perfecta, sí será lo suficientemente llamativa como para ser apreciada a simple vista en condiciones adecuadas y aquí te contamos la fecha exacta.
¿Qué planetas participarán en la alineación?
De acuerdo con información publicada por Star Walk, la alineación incluirá a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. La mayoría podrá observarse sin instrumentos ópticos, aunque para Urano se recomienda el uso de binoculares o un telescopio básico.
El fenómeno ocurrirá cuando estos planetas coincidan visualmente a lo largo de la eclíptica, la franja imaginaria por la que parecen desplazarse el Sol y los planetas vistos desde la Tierra. No implica que estén físicamente alineados en el espacio, sino que compartirán una misma región del cielo desde nuestra perspectiva.
Evento astronómico, alineación plantearia del 28 de febrero de 2026
Cuándo y cómo observar el evento astronómico
La alineación será visible desde finales de febrero, siendo el 28 de febrero la fecha óptima para observarla. Según Star Walk, será visible en las horas previas al amanecer, y las condiciones de observación dependerán de la ubicación geográfica y del clima.
Venus y Júpiter serán los más brillantes y fáciles de identificar, mientras que Mercurio requerirá mayor precisión por su cercanía al horizonte. Aplicaciones astronómicas pueden ayudar a ubicar cada planeta en tiempo real.
Qué dice la ciencia sobre este tipo de alineaciones
Desde el punto de vista científico, las alineaciones planetarias no tienen efectos directos sobre la Tierra. Así lo explican expertos citados por Expansión, quienes aclaran que se trata de fenómenos visuales previsibles, resultado del movimiento orbital de los planetas.
Su importancia radica más en el valor educativo y divulgativo: son oportunidades ideales para acercar la astronomía al público general y despertar interés por la observación del cielo y la ciencia espacial.
Consejos para ver la alineación planetaria
- Elige el horario adecuado: la alineación será visible en las horas previas al amanecer. Consulta aplicaciones astronómicas para conocer el momento exacto según tu ubicación.
- Busca cielos oscuros: aléjate de la contaminación lumínica de las ciudades y prioriza zonas abiertas o elevadas con horizonte despejado hacia el este.
- Revisa el clima con anticipación: un cielo despejado es fundamental. Incluso nubes altas pueden dificultar la observación de los planetas menos brillantes.
- Identifica los planetas más visibles: Venus y Júpiter destacarán por su brillo. Marte y Saturno también podrán verse a simple vista, aunque con menor intensidad.
- Usa instrumentos si es posible: para observar a Urano se recomiendan binoculares o un telescopio básico, ya que no es visible sin ayuda óptica.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90