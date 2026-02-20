Cuándo es la alineación planetaria de febrero 2026: a qué hora y cómo ver la alineación de 6 astros

Una alineación planetaria es un fenómeno en el que varios planetas aparecen visibles al mismo tiempo en una misma región del cielo, según la NASA. Este fenómeno, que alcanzará su punto máximo el 28 de febrero, permitirá ver varios mundos del sistema solar al mismo tiempo, algunos incluso sin telescopio.

Para quienes siguen la ciencia y la tecnología espacial, es una oportunidad única y aquí te decimos cuándo y a qué hora ver este evento astronómico.

Qué es una alineación planetaria y por qué ocurre

Una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas parecen ubicarse en una misma franja del cielo vistos desde la Tierra. No significa que estén perfectamente alineados en el espacio, sino que coinciden visualmente debido a sus posiciones orbitales.

Este efecto se produce porque todos los planetas orbitan el Sol en un plano similar, conocido como plano de la eclíptica. Desde nuestra perspectiva, esto hace que aparezcan distribuidos a lo largo de una línea imaginaria. Según el sitio especializado Star Walk, estas configuraciones son resultado del movimiento constante de los planetas alrededor del Sol y su posición relativa respecto a la Tierra.

Cuándo será la alineación planetaria de febrero 2026

La fecha clave será el 28 de febrero de 2026, cuando los seis planetas estarán visibles en el cielo durante las primeras horas de la noche. Sin embargo, la ventana de observación se extenderá por varios días antes y después.

De acuerdo con la NASA y plataformas de observación astronómica, el mejor momento para ver el fenómeno será aproximadamente una hora después del atardecer, cuando el cielo esté lo suficientemente oscuro y los planetas aún se encuentren sobre el horizonte.

Qué planetas se alinearán en febrero de 2026

Los seis planetas que participarán en esta alineación serán:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

De estos, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno podrán verse a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio, debido a su menor brillo y mayor distancia.

Cómo y a qué hora se podrá ver la alineación planetaria

La alineación planetaria del 28 de febrero de 2026 será visible poco después de la puesta del Sol. En países de Latinoamérica, el mejor horario será aproximadamente entre las 18:30 y las 20:00 horas, tomando como referencia el horario de México, aunque puede variar algunos minutos según la ciudad y la ubicación exacta.

Para observarla, será necesario mirar hacia el horizonte oeste, que es la zona donde aparecerán los planetas tras el atardecer. Venus y Júpiter serán los más fáciles de identificar por su brillo intenso, mientras que Mercurio y Saturno estarán más cerca del horizonte. Urano y Neptuno también formarán parte de la alineación, pero requerirán binoculares o telescopio.