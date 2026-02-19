La NASA lanza advertencia sobre miles de asteriodes "asesinos de planetas" que podrían impactar en la Tierra

En los últimos años, la NASA mantiene bajo vigilancia cerca de miles de asteroides no identificados. Estos objetos rocosos que orbitan cerca de la Tierra tienen el tamaño suficiente para causar daños significativos si llegaran a impactar. Aunque no existe una amenaza inmediata confirmada, expertos en defensa planetaria han reiterado la importancia de detectarlos con anticipación. El motivo es simple: el tiempo de reacción es el factor más crítico cuando se trata de evitar un desastre a escala regional o incluso global.

¿Qué dijo la NASA sobre los asteroides peligrosos?

La advertencia no implica un impacto inminente, pero sí refleja una preocupación real dentro de la comunidad científica. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA se encarga de identificar y seguir objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEO (Near-Earth Objects). Según la propia agencia, el objetivo es detectar estos cuerpos con suficiente anticipación para evaluar cualquier riesgo y, si fuera necesario, desarrollar estrategias de mitigación.

Medios especializados han recogido declaraciones de expertos que señalan que aún existen limitaciones tecnológicas y presupuestarias. La científica Nancy Chabot, vinculada a misiones de defensa planetaria, explicó que el desafío no es solo detectar asteroides, sino hacerlo con suficiente margen de tiempo para actuar.

¿Cuántos asteroides representan un riesgo real para la Tierra?

Actualmente, se han identificado más de 30.000 asteroides cercanos a la Tierra, y una parte de ellos está clasificada como “potencialmente peligrosa”. Esto no significa que estén en ruta de colisión, sino que cumplen ciertos criterios, como superar los 140 metros de diámetro y tener una órbita relativamente próxima al planeta.

De acuerdo con National Geographic, estos objetos se monitorean constantemente porque incluso un asteroide de tamaño moderado podría causar daños severos en una ciudad. Sin embargo, la gran mayoría no representa una amenaza directa en el corto plazo.

¿Cómo la NASA detecta y monitorea los asteroides?

La NASA utiliza una red global de telescopios terrestres y sistemas automatizados que rastrean el cielo cada noche. Estos instrumentos permiten calcular la trayectoria, velocidad y tamaño aproximado de los objetos detectados.

Además, la agencia trabaja en nuevas tecnologías, como telescopios espaciales diseñados específicamente para encontrar asteroides difíciles de detectar desde la superficie terrestre. Toda esta información se integra en bases de datos que permiten a los científicos predecir con precisión la posición futura de estos cuerpos.

¿Qué pasaría si un asteroide impacta la Tierra?

Las consecuencias dependen principalmente del tamaño del asteroide. Los más pequeños suelen desintegrarse en la atmósfera, como ocurrió en Chelyabinsk, Rusia, en 2013. Pero un objeto más grande podría generar explosiones equivalentes a múltiples bombas nucleares o provocar devastación regional.

A pesar de estos escenarios, la NASA insiste en que no existe actualmente un asteroide conocido con probabilidad significativa de impactar la Tierra en el futuro cercano. El verdadero riesgo no es el que se conoce, sino el que aún no se ha detectado.