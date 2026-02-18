Estos empleos desaparecerán dentro de 18 meses según el jefe de IA de Microsoft ¿Cuáles son?

La inteligencia artificial ya no es solo una innovación tecnológica, sino un factor clave que está redefiniendo el mercado laboral. Y es que según Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, muchos empleos que hoy se realizan frente a una computadora podrían ser automatizados en un plazo sorprendentemente corto, entre 12 y 18 meses. La advertencia no viene de un analista externo, sino de uno de los líderes que está construyendo estas herramientas.

El motivo es simple, la IA está alcanzando un nivel de rendimiento que, en varias tareas profesionales, ya compite directamente con el trabajo humano.

¿Por qué el jefe de IA de Microsoft dice que estos empleos desaparecerán?

Mustafa Suleyman, quien lidera el desarrollo de inteligencia artificial en Microsoft, sostiene que la IA está entrando en una nueva fase. Según explicó en una entrevista citada por medios tecnológicos como TechRadar y Profesional Review, estos sistemas pronto podrán realizar la mayoría de tareas cognitivas que hoy dependen de trabajadores humanos.

El avance se debe a modelos capaces de analizar datos, redactar documentos, resumir información y tomar decisiones básicas en segundos. A diferencia de automatizaciones anteriores, estas herramientas no solo siguen instrucciones, sino que también pueden interpretar contexto y generar respuestas complejas.

El resultado es que muchos trabajos digitales, especialmente los que implican tareas repetitivas frente a una pantalla, son vulnerables a esta transición tecnológica.

Estos son los empleos que desaparecerán o serán reemplazados por la IA

Los primeros empleos en riesgo son aquellos que dependen principalmente del procesamiento de información. Entre ellos destacan:

Contadores y analistas financieros

Asistentes administrativos

Abogados enfocados en revisión documental

Marketers que producen contenido básico

Project managers que gestionan tareas rutinarias

Programadores junior

Qué tareas serán automatizadas primero, según Microsoft

El impacto será más visible en tareas estructuradas y predecibles. Entre las primeras funciones que la IA puede asumir están:

Redacción de informes y correos electrónicos

Análisis de grandes volúmenes de datos

Atención automatizada al cliente

Creación de contenido informativo básico

Organización y gestión de proyectos

Qué empleos no desaparecerán (por ahora)

No todos los trabajos están en riesgo inmediato. Las profesiones que requieren creatividad, pensamiento estratégico o habilidades humanas complejas siguen siendo difíciles de automatizar.

Entre ellas destacan: