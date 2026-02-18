- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
Estos empleos desaparecerán dentro de 18 meses según el jefe de IA de Microsoft ¿Cuáles son?
Con la llegada de herramientas de Inteligencia Artificial como ChatGPT o Gemini, el mercado laboral enfrenta cambios que podrían eliminar varios empleos.
La inteligencia artificial ya no es solo una innovación tecnológica, sino un factor clave que está redefiniendo el mercado laboral. Y es que según Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, muchos empleos que hoy se realizan frente a una computadora podrían ser automatizados en un plazo sorprendentemente corto, entre 12 y 18 meses. La advertencia no viene de un analista externo, sino de uno de los líderes que está construyendo estas herramientas.
PUEDES VER: ¿Qué es el Miércoles de ceniza, cuándo cae y qué pasa si no me pongo ceniza hoy, 18 de febrero?
El motivo es simple, la IA está alcanzando un nivel de rendimiento que, en varias tareas profesionales, ya compite directamente con el trabajo humano.
¿Por qué el jefe de IA de Microsoft dice que estos empleos desaparecerán?
Mustafa Suleyman, quien lidera el desarrollo de inteligencia artificial en Microsoft, sostiene que la IA está entrando en una nueva fase. Según explicó en una entrevista citada por medios tecnológicos como TechRadar y Profesional Review, estos sistemas pronto podrán realizar la mayoría de tareas cognitivas que hoy dependen de trabajadores humanos.
El avance se debe a modelos capaces de analizar datos, redactar documentos, resumir información y tomar decisiones básicas en segundos. A diferencia de automatizaciones anteriores, estas herramientas no solo siguen instrucciones, sino que también pueden interpretar contexto y generar respuestas complejas.
El resultado es que muchos trabajos digitales, especialmente los que implican tareas repetitivas frente a una pantalla, son vulnerables a esta transición tecnológica.
Estos son los empleos que desaparecerán o serán reemplazados por la IA
Los primeros empleos en riesgo son aquellos que dependen principalmente del procesamiento de información. Entre ellos destacan:
- Contadores y analistas financieros
- Asistentes administrativos
- Abogados enfocados en revisión documental
- Marketers que producen contenido básico
- Project managers que gestionan tareas rutinarias
- Programadores junior
Qué tareas serán automatizadas primero, según Microsoft
El impacto será más visible en tareas estructuradas y predecibles. Entre las primeras funciones que la IA puede asumir están:
- Redacción de informes y correos electrónicos
- Análisis de grandes volúmenes de datos
- Atención automatizada al cliente
- Creación de contenido informativo básico
- Organización y gestión de proyectos
Qué empleos no desaparecerán (por ahora)
No todos los trabajos están en riesgo inmediato. Las profesiones que requieren creatividad, pensamiento estratégico o habilidades humanas complejas siguen siendo difíciles de automatizar.
Entre ellas destacan:
- Ingenieros especializados
- Profesionales creativos
- Investigadores
- Técnicos avanzados
- Roles que implican liderazgo y toma de decisiones complejas
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90