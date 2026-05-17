Miguel Trauco se emocionó por victoria de Sport Boys y no pudo contener las lágrimas: "No puedo..."

Sport Boys logró un triunfo destacado por 1-0 ante Cusco FC y escapó de la zona de descenso de la Liga 1. Sin embargo, la atención se centró en Miguel Trauco, quien, luego de ser uno de los más destacados del partido, tuvo que interrumpir su entrevista tras romper en llanto ante las cámaras.

Miguel Trauco rompió en llanto tras victoria de Sport Boys

Una vez culminó el partido, Miguel Trauco fue elegido para brindar la entrevista a ras de cancha ante las cámaras de ‘L1 MAX’ y fue consultado por sus sensaciones tras la victoria de Sport Boys en el Estadio Miguel Grau. Ante ello, el lateral nacional mostró su felicidad por haber contribuido a un triunfo vital para el conjunto rosado.

"Todo bien, contento por el resultado. Creo que ya era hora que la gente del Callao sienta esta alegría. Y bueno, para nosotros también es un respiro grande, porque todos los equipos que estaban abajo han ganado así que veníamos con esa presión y gracias a Dios pudimos rescatar los 3 puntos en casa", señaló el jugador.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó segundos después. Cuando le consultaron al futbolista por la evidente emoción que reflejaba en su rostro, el exjugador de Alianza Lima sonrió de manera nerviosa, desvió la mirada, mordió su camiseta y, visiblemente conmovido y entre lágrimas, no pudo continuar con la entrevista, retirándose del lugar con un emotivo “no puedo”.

"Sí" respondió Miguel Trauco al ser consultado sobre si estaba emocionado. Acto seguido, intentó continuar con la entrevista, pero la voz se le quebró y apenas pudo pronunciar: "Todo bien… no puedo…", fueron sus últimas palabras antes de abandonar la conversación y dirigirse a los vestuarios.

Mientras se retiraba del campo, las cámaras de ‘L1 MAX’ volvieron a enfocarlo y se pudo observar al futbolista caminando cabizbajo, frotándose los ojos para secarse las lágrimas.

Miguel Trauco y su gran momento en Sport Boys

Miguel Trauco ha logrado consolidarse rápidamente como titular en Sport Boys desde su llegada. Ha jugado cuatro partidos con la 'Misilera', aunque ahora se desempeña como volante, deja de lado sus labores defensivas y es esencial para la creación de juego del equipo.