Alineaciones Al Nassr vs Damac: El once comandado por Cristiano Ronaldo en busca del título de liga

Al Nassr depende de sí mismo este jueves 21 de mayo ante Damac, en un encuentro por la última jornada de la Liga Saudí que definirá si Cristiano Ronaldo podrá ganar su primer título con el elenco amarillo. Para este partido, el equipo comandado por CR7 deberá poner a sus mejores nombres, por lo que saldría con un imponente once.

Posible alineación de Al Nassr

Para ese encuentro, los dirigidos por el portugués Jorge Jesús saldrán con su clásico 4-4-2, formación que da mucho equilibrio tanto en ataque como en defensa, pues con dos pivotes e interiores, la mayor parte del juego se centra en el mediocampo. El ataque, como es de costumbre, estará liderado por los jugadores de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo y João Félix.

Cristiano Ronaldo puede alzar su primer titulo con Al Nassr

Posible alineación de Damac

Por su parte, el elenco visitante, dirigido por Fábio Carille, usaría en el terreno un 4-3-3, pero en su variante de contención o defensiva, pues en el centro del campo tendrá a un pivote acompañado de dos jugadores que se encargarán de complementarlo. Mientras tanto, en la ofensiva tendrá tres atacantes que tratarán de generar problemas a la zaga central de los locales.

Damac buscará puntos para no caer en zona de descenso

Al Nassr depende de sí mismo

Cabe señalar que la disputa por el título de la Liga Saudí se encuentra entre Al Nassr y Al Hilal. Ambos elencos, dirigidos por grandes técnicos, dependen de sí mismos para coronarse campeones de esta temporada, ya que la diferencia de puntos es mínima.

Al Nassr y Al Hilal definen titulo

¿Dónde ver Al Nassr vs Damac?

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