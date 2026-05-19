¿Qué resultados necesita Cusco FC para clasificar a Copa Sudamericana previo a su duelo contra DIM?

Este miércoles 20, Cusco FC recibirá la visita de Independiente Medellín por la jornada 5 de la Copa Libertadores. Este compromiso será muy importante para los cusqueños, que deberán ganar si quieren aspirar a seguir compitiendo a nivel internacional, pues se quedaron sin chances de pasar a octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, aún pueden conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. A continuación, los resultados que necesita Cusco FC para clasificar a Sudamericana.

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Los resultados que necesita Cusco FC para clasificar a la Copa Sudamericana

El escenario más favorable para Cusco:

Cusco gana sus 2 partidos → llega a 7 puntos.

Medellín pierde sus 2 encuentros → se queda con 5 puntos.

Estudiantes pierde al menos uno y no sume demasiado.

Así, Cusco podría terminar tercero y clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Pero, ¿qué pasa si empata o pierde?

Si empata contra Medellín → quedaría prácticamente eliminado.

Si pierde → ya no tendría chances de torneo internacional.

No obstante, el camino para los ‘Dorados’ está muy complicado en la última fecha, pues deberán enfrentarse a Flamengo, encuentro crucial en el que los dirigidos por Alejandro Orfila deberán hacer el milagro.

¿Cuándo juega Cusco FC vs DIM?

Este miércoles 20, Cusco FC recibirá a Independiente Medellín en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (hora peruana).