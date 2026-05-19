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¿Qué resultados necesita Cusco FC para clasificar a Copa Sudamericana previo a su duelo contra DIM?
Cusco enfrentará un duelo crucial ante Independiente Medellín por la quinta jornada de la Libertadores. Una victoria los dejaría con chances de clasificar a la Sudamericana.
Este miércoles 20, Cusco FC recibirá la visita de Independiente Medellín por la jornada 5 de la Copa Libertadores. Este compromiso será muy importante para los cusqueños, que deberán ganar si quieren aspirar a seguir compitiendo a nivel internacional, pues se quedaron sin chances de pasar a octavos de final de la Libertadores. Sin embargo, aún pueden conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. A continuación, los resultados que necesita Cusco FC para clasificar a Sudamericana.
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Los resultados que necesita Cusco FC para clasificar a la Copa Sudamericana
El escenario más favorable para Cusco:
- Cusco gana sus 2 partidos → llega a 7 puntos.
- Medellín pierde sus 2 encuentros → se queda con 5 puntos.
- Estudiantes pierde al menos uno y no sume demasiado.
Así, Cusco podría terminar tercero y clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Pero, ¿qué pasa si empata o pierde?
- Si empata contra Medellín → quedaría prácticamente eliminado.
- Si pierde → ya no tendría chances de torneo internacional.
No obstante, el camino para los ‘Dorados’ está muy complicado en la última fecha, pues deberán enfrentarse a Flamengo, encuentro crucial en el que los dirigidos por Alejandro Orfila deberán hacer el milagro.
¿Cuándo juega Cusco FC vs DIM?
Este miércoles 20, Cusco FC recibirá a Independiente Medellín en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (hora peruana).
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