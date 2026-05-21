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¿Sekou Gassama seguirá en Universitario tras jugar ante Nacional y negarse a rescindir su contrato?

Sekou Gassama evitó cortar su contrato con Universitario y, ante Nacional, Cúper le dio la confianza para que sumara minutos. ¿Se queda? Te contamos los detalles.

Jesús Yupanqui
¿Sekou Gassama seguirá en Universitario para el Torneo Clausura?
¿Sekou Gassama seguirá en Universitario para el Torneo Clausura? | FOTO: Universitario
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Universitario decidió apostar por Sekou Gassama como su flamante delantero. A pesar de las expectativas, el atacante de 31 años dejó dudas sobre su rendimiento y eso desató el enojo de los hinchas, quienes exigen su salida para que la U pueda contratar a un atacante de nivel.

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Incluso, Gustavo Peralta contó que, cuando Álvaro Barco se fue de Universitario, la administración crema se reunió con Gassama para rescindir su contrato. Sin embargo, el futbolista se negó y pidió una oportunidad para demostrar que tiene las condiciones para triunfar en el conjunto estudiantil.

¿Sekou Gassama seguirá en Universitario?

Ante Nacional, Héctor Cúper le dio minutos a Sekou Gassama. El delantero senegalés tuvo una jugada que pudo influir en el resultado. Controló de gran manera el balón con el pecho y dio una asistencia de gol a Pérez Guedes, quien erró en la definición.

En su llegada a suelo peruano, los medios le preguntaron al administrador de Universitario, Franco Velazco, sobre el futuro de Gassama. El directivo evitó entrar en detalles y explicó que todos están en evaluación y que Cúper será el encargado de tomar una decisión.

'Ya todo depende del profesor, la evaluación es completa del profesor. En esta situación en particular, nosotros ya como directiva no nos corresponde, digamos, emitir mayor análisis que el que el profesor va a realizar en estas fechas', expresó Franco Velazco.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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