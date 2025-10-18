0
EN DIRECTO
Cienciano vs Cusco FC HOY EN VIVO por L1 MAX
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Nuevo centro comercial en Trujillo tras la tragedia en Real Plaza: así será el primer mall de Intercorp

Intercorp confirmó que se está construyendo un nuevo centro comercial en Trujillo. El mall contará con áreas modernas a favor de los visitantes.

Roxana Aliaga
Plaza Center se inauguraría a fines del 2026.
Plaza Center se inauguraría a fines del 2026. | IA
COMPARTIR

Miles de ciudadanos de Trujillo deben saber que, Intercorp comenzó la construcción de un nuevo centro comercial, que será llamado Plaza Center. Este nuevo mall contará con diversas áreas a favor de los usuarios y está en el terreno donde antes operaba la tienda MegaAsia, la cual está ubicada frente al Óvalo Mochica.

El proyecto consta de una longitud de 1.51 kilómetros que beneficiará a 450 mil familias.

PUEDES VER: Esta nueva megaobra en Perú con tecnología de punta está terminada y evitará desastres naturales

Esta iniciativa se concreta meses después del cierre del Real Plaza. Recordemos que, este centro comercial fue clausurado tras el colapso de un techo en el patio de comidas, este accidente dejó 8 fallecidos y más de 80 heridos. El nuevo espacio busca consolidarse como punto de referencia para el comercio urbano en La Libertad.

Nuevo centro comercial de Intercorp en Trujillo: ¿Cómo será el mall?

El Plaza Center contará con una infraestructura sumamente moderna, accesible y enfocada en la eficiencia operativa. La superficie cuenta con 15,000 metros cuadrados y más de 27,000 metros de área construida. Esta estructura incluirá terrazas, áreas de descanso, un patio de comidas, estacionamientos ubicados en el segundo nivel del mall.

Nuevo centro comercial en trujillo

Así sería el nuevo centro comercial en Trujillo.

Según dio a conocer fuentes del sector retail, la inauguración del Plaza Center en Trujillo será a finales del 2026, siempre y cuando se mantenga el ritmo actual de avance en la obra. El centro comercial contará con diversas marcas, pero las que más destacan son Plaza Vea y Promart, ambas pertenecen al mismo conglomerado.

El supermercado peruano tendrá un espacio de 6.500 metros cuadrados, mientras que Promart contará con un área de 6,400 metros cuadrados. Ambas tiendas serán la principal ancla del mall, garantizando a los visitantes una oferta en alimentos, artículos para el hogar, herramientas de construcción y más.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Señor de los Milagros EN VIVO hoy: segundo recorrido del Cristo Moreno este sábado 18 de octubre

  2. Trámite de DNI electrónico gratis este 20 de octubre: conoce dónde y lista de servicios disponibles

  3. Municipalidad de Puente Piedra ofreció DNI electrónico GRATIS: campaña con Reniec para el 16 de octubre

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano