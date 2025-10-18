- Hoy:
Nuevo centro comercial en Trujillo tras la tragedia en Real Plaza: así será el primer mall de Intercorp
Intercorp confirmó que se está construyendo un nuevo centro comercial en Trujillo. El mall contará con áreas modernas a favor de los visitantes.
Miles de ciudadanos de Trujillo deben saber que, Intercorp comenzó la construcción de un nuevo centro comercial, que será llamado Plaza Center. Este nuevo mall contará con diversas áreas a favor de los usuarios y está en el terreno donde antes operaba la tienda MegaAsia, la cual está ubicada frente al Óvalo Mochica.
Esta iniciativa se concreta meses después del cierre del Real Plaza. Recordemos que, este centro comercial fue clausurado tras el colapso de un techo en el patio de comidas, este accidente dejó 8 fallecidos y más de 80 heridos. El nuevo espacio busca consolidarse como punto de referencia para el comercio urbano en La Libertad.
Nuevo centro comercial de Intercorp en Trujillo: ¿Cómo será el mall?
El Plaza Center contará con una infraestructura sumamente moderna, accesible y enfocada en la eficiencia operativa. La superficie cuenta con 15,000 metros cuadrados y más de 27,000 metros de área construida. Esta estructura incluirá terrazas, áreas de descanso, un patio de comidas, estacionamientos ubicados en el segundo nivel del mall.
Así sería el nuevo centro comercial en Trujillo.
Según dio a conocer fuentes del sector retail, la inauguración del Plaza Center en Trujillo será a finales del 2026, siempre y cuando se mantenga el ritmo actual de avance en la obra. El centro comercial contará con diversas marcas, pero las que más destacan son Plaza Vea y Promart, ambas pertenecen al mismo conglomerado.
El supermercado peruano tendrá un espacio de 6.500 metros cuadrados, mientras que Promart contará con un área de 6,400 metros cuadrados. Ambas tiendas serán la principal ancla del mall, garantizando a los visitantes una oferta en alimentos, artículos para el hogar, herramientas de construcción y más.
