Seleccionado peruano dejó a Universitario en busca de retos y ahora brilla en la Liga 1: "El mejor"

Universitario de Deportes se ha caracterizado por tener a grandes jugadores en sus filas en busca de obtener la mayor cantidad de títulos. En ese sentido, contaron con un volante de la selección peruana que tuvo que dejar el club en busca de nuevas oportunidades. Ahora, este destacado jugador ha sorprendido con su gran nivel en la Liga 1.

Seleccionado peruano dejó a Universitario en busca de retos y ahora brilla en la Liga 1

Uno de los jugadores que más ilusionó a los hinchas en su estadía en Universitario fue Rodrigo Vilca. El mediocentro era considerado una de las grandes promesas del equipo y del fútbol peruano en general, motivo que lo llevó a dejar Ate fichando por el Newcastle United de Inglaterra.

Lastimosamente, no logró consolidarse en el fútbol europeo y volvió a la Liga 1, donde viene destacando en las filas de Comerciantes Unidos. Precisamente, Vilca acaba de ser condecorado con el premio de mejor jugador de la Fecha 7 del Torneo Apertura tras la victoria de su equipo ante FC Cajamarca, donde destacó con 3 asistencias.

Rodrigo Vilca, ex Universitario, fue elegido como mejor jugador de la Fecha 7 del Torneo Apertura.

"¡El mejor de la jornada! El nivel de Rodrigo Vilca no pasó desapercibido. Tras liderar la remontada de Comerciantes Unidos con un 'hat-trick' de asistencias, se corona como el jugador la Fecha 7 del torneo”, mencionó la cuenta oficial de la competición.

De esta manera, Rodrigo Vilca está demostrando que poco a poco está retornando a su mejor nivel futbolístico en las filas del cuadro de Cutervo, dejando atrás su pasado como jugador de Universitario, donde jugó en la temporada 2022 y demostró una gran regularidad jugando 22 partidos hasta su salida al ‘viejo continente’.

Rodrigo Vilca fue convocado con la selección peruana

El futbolista de 27 años fue considerado para integrar las filas de la selección peruana en el último amistoso disputado ante Bolivia en Chincha. En este encuentro inició como titular en la zona del mediocampo y terminó disputando 70 minutos, dejando una buena actuación en la cancha.