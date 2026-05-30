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Perú y la curiosa relación con un reciente campeón de la Champions League con PSG
¡Increíble! La selección peruana tiene una inesperada relación con un futbolista campeón de la Champions League con el PSG.
Aunque parezca sorprendente, la selección peruana tiene una 'relación' con un futbolista que acaba de consagrarse campeón de la Champions League con el PSG. Recordemos que los parisinos alzaron el título este sábado 30 de mayo tras derrotar en penales al Arsenal en Budapest.
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Uno de los integrantes del bicampeón europeo guarda cierto vínculo con el combinado incaico, y es algo que se formó recientemente. Resulta que este jugador enfrentará dentro de poco a la Blanquirroja en un partido amistoso por fecha FIFA, previo al Mundial 2026.
Nos referimos a Fabián Ruiz, mediocampista de España, que acaba de levantar el título de la Champions League con el PSG. Este volante probablemente sea titular o tenga algunos minutos en el duelo ante la selección peruana del lunes 8 de junio.
Fabián Ruiz enfrentará a Perú.
Vale precisar que el futbolista de la Roja ha sido convocado por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026. Los españoles forman parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay. Por ello, también estaría presente en el compromiso ante el combinado peruano.
Trayectoria de Fabián Ruiz
Estos han sido sus clubes:
- Real Betis
- Elche CF
- Napoli
- París Saint-Germain
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