Gianluca Lapadula descendió a la tercera división de Italia junto a Spezia

Gianluca Lapadula atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El delantero de la selección peruana no pudo evitar el descenso de Spezia en la Serie B de Italia y la próxima temporada disputará la Serie C, tercera división del fútbol italiano.

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Gianluca Lapadula descendió a la Serie C, tercera división de Italia, junto a Spezia

En la jornada final del campeonato, el conjunto dirigido por el ‘Bambino’ igualó 1-1 en su visita a Pescara. Spezia requería un triunfo por un margen amplio de goles para conservar alguna posibilidad de permanencia, pero no consiguió dominar el encuentro y acabó confirmando su descenso de categoría.

El partido se le puso cuesta arriba a Spezia tras el gol de Davide Faraoni en el minuto 10. Ya en la segunda mitad, el conjunto trató de reaccionar y mostró mejores sensaciones en ataque. Incluso, Leonardo Sernicola llegó a firmar el empate, pero el VAR invalidó la acción por posición adelantada.

Spezia de Gianluca Lapadula empató 1-1 ante Pescara y descendió a la Serie C, tercera división de Italia

A los 73 minutos, Gianluca Lapadula irrumpió para servir una asistencia a Gabriele Artistico, quien firmó el 1-1 momentáneo. El delantero ítalo-peruano también consiguió marcar en el encuentro, aunque su anotación no alcanzó para modificar el desenlace del club. El tanteador no volvió a cambiar y Spezia consumó su descenso al cerrar la temporada en el penúltimo puesto, con solo 35 puntos.

Este descenso supone el tercero en la trayectoria del delantero de la selección peruana. Ya había perdido la categoría con el Lecce en la temporada 2019/20 y con el Benevento en la campaña 2020/21.

Gianluca Lapadula pidió disculpas a los hinchas de Spezia tras descenso de la Serie B

Al término del encuentro, Lapadula protagonizó una emotiva escena al acercarse a las gradas para disculparse con los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la temporada. El gesto del delantero fue resaltado en redes sociales y volvió a poner de manifiesto el vínculo que mantiene con los aficionados.