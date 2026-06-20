¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Estudiantil CNI y dónde ver el partido por la Copa de la Liga?

Comienza una nueva fecha en la Copa de la Liga, donde Sporting Cristal deberá visitar a Estudiantil CNI por la jornada 2. Este encuentro se disputará en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto, que contará con la presencia de ambas hinchadas, por lo que el espectáculo está garantizado.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Estudiantil CNI?

El partido, que se llevará a cabo este domingo 21, se podrá seguir desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios para otros países del continente, por si te encuentras fuera del territorio nacional.

México: 2.30 p. m.

2.30 p. m. Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

3.30 p. m. Bolivia, Venezuela, Chile: 4.30 p. m.

4.30 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs Estudiantil CNI?

El partido de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI se podrá seguir por la señal exclusiva de Bicolor+, el canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Sin embargo, también puedes seguir la cobertura aquí, en Líbero, donde te llevaremos el minuto a minuto.

Historial de partidos entre Sporting Cristal vs Estudiantil CNI

06.11.11 | L1: Estudiantil CNI 2-1 Sporting Cristal

Estudiantil CNI 2-1 Sporting Cristal 11.05.11 | L1: Sporting Cristal 1-1 Estudiantil CNI

Sporting Cristal 1-1 Estudiantil CNI 20.11.10 | L1: Estudiantil CNI 0-2 Sporting Cristal

Estudiantil CNI 0-2 Sporting Cristal 17.10.10 | L1: Sporting Cristal 1-0 Estudiantil CNI

Sporting Cristal 1-0 Estudiantil CNI 24.07.10 | L1: Estudiantil CNI 1-0 Sporting Cristal

Entradas para Sporting Cristal vs Estudiantil CNI

Los boletos ya están disponibles para su compra en línea a través de la plataforma Pass&Go.