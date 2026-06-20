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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Estudiantil CNI y dónde ver el partido por la Copa de la Liga?
Inicia una nueva fecha en la Copa de la Liga, donde Cristal se enfrentará a CNI por la jornada 2. Los rimenses buscarán una victoria tras el empate conseguido en su último partido.
Comienza una nueva fecha en la Copa de la Liga, donde Sporting Cristal deberá visitar a Estudiantil CNI por la jornada 2. Este encuentro se disputará en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto, que contará con la presencia de ambas hinchadas, por lo que el espectáculo está garantizado.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Estudiantil CNI?
El partido, que se llevará a cabo este domingo 21, se podrá seguir desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios para otros países del continente, por si te encuentras fuera del territorio nacional.
- México: 2.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 4.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs Estudiantil CNI?
El partido de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI se podrá seguir por la señal exclusiva de Bicolor+, el canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Sin embargo, también puedes seguir la cobertura aquí, en Líbero, donde te llevaremos el minuto a minuto.
Historial de partidos entre Sporting Cristal vs Estudiantil CNI
- 06.11.11 | L1: Estudiantil CNI 2-1 Sporting Cristal
- 11.05.11 | L1: Sporting Cristal 1-1 Estudiantil CNI
- 20.11.10 | L1: Estudiantil CNI 0-2 Sporting Cristal
- 17.10.10 | L1: Sporting Cristal 1-0 Estudiantil CNI
- 24.07.10 | L1: Estudiantil CNI 1-0 Sporting Cristal
Entradas para Sporting Cristal vs Estudiantil CNI
Los boletos ya están disponibles para su compra en línea a través de la plataforma Pass&Go.
- Occidente: 30 soles
- Oriente: 30 soles
- Entrada para niños y adultos mayores: 15 soles
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