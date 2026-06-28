¿Vuelve a Universitario? Raúl Ruidíaz estuvo en Campo Mar y desató la algarabía de los hinchas

Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz estuvieron muy cerca de concretar su regreso al club para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, debido a que el cuadro merengue cuenta con muchos delanteros, la ‘Pulga’ terminó por no llegar al club de sus amores. No obstante, el delantero se hizo presente en Campo Mar del equipo merengue, lo que generó la emoción de los hinchas.

Raúl Ruidíaz jugó en Campo Mar con Universitario de Deportes y desató la algarabía de los hinchas cremas

Ruidíaz se hizo presente en Campo Mar no para jugar por Universitario, sino para disputar un amistoso el sábado 27 de junio vistiendo los colores de su equipo, Atlético Grau. El encuentro terminó en victoria del equipo crema por 1-0.

Cabe señalar que el duelo entre el conjunto merengue y el elenco piurano forma parte de la preparación de ambos equipos para llegar en óptimas condiciones al Clausura de la Liga 1 2026.

Raúl Ruidíaz disputó un amistoso con Atlético Grau ante Universitario en Campo Mar

También es importante destacar que, previo a este encuentro amistoso, Raúl Ruidíaz también jugó el partido por Copa de la Liga 2026 ante Universitario de Deportes con Atlético Grau, donde el cuadro norteño terminó venciendo y eliminando a los merengues, quienes jugaron con sus divisiones menores. En este encuentro, la 'Pulga' salió expulsado.

¿Raúl Ruidíaz volverá a ser jugador de Universitario de Deportes?

Aunque Ruidíaz no consiguió concretar su regreso a Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, la posibilidad no queda totalmente descartada para el delantero. De hecho, en las próximas temporadas seguirá teniendo vigencia y podría abrirse una oportunidad para que el 9 encaje en el esquema merengue.