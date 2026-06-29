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Williams Riveros recibió sensacional noticia de un equipo que no es Universitario

Williams Riveros, defensa de Universitario, recibió una tremenda noticia de otro equipo a poco de que comience el Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Williams Riveros y una enorme noticia.
Williams Riveros y una enorme noticia. | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes encontró en Williams Riveros a uno de sus mejores centrales en años, ya que se ganó la titularidad y es actual tricampeón de la Liga 1 junto a los merengues. En ese sentido, ahora el paraguayo recibió una sensacional noticia por parte de otro equipo totalmente distinto.

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Pese a que su rendimiento ha ido cayendo en la última temporada, el central sigue siendo importante en el plantel crema y es muy querido por la hinchada. Por ello, si llega a irse en el presente mercado de fichajes sería un duro golpe para el comando técnico de Héctor Cúper.

Bajo esa premisa, para calmar a la afición, te contamos que el otro equipo que le dio una buena noticia a Williams Riveros no se trata de un club interesado en sus servicios, sino de la selección paraguaya, que eliminó a Alemania y se metió a los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.

Como se sabe, el central de Universitario actualmente no juega para su combinado patrio, pero sí ha sido parte de él en ocasiones anteriores. Además, es completamente normal que se haya emocionado al ver que su país hizo historia en la Copa del Mundo tras haber eliminado a un gigante como lo es el conjunto germánico.

Trayectoria de Williams Riveros

  • Trinidense
  • Flandria
  • Temperley
  • Delfín
  • Barcelona
  • Cerro Porteño
  • Universitario
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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