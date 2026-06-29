Universitario ganó 4-0 a histórico rival y desató la euforia en toda la hinchada crema

¡Alegría en Ate! Universitario de Deportes tiene la obligación de destacar en cada partido y en cada competencias, respondiendo a la alta exigencia de su hinchada. Precisamente, la algarabía los invadió luego de que el cuadro crema consiguiera una contundente goleada por 4-0 ante un club histórico en la Liga Nacional Sub-16.

Universitario ganó 4-0 a histórico rival y desató la euforia en toda la hinchada

El cuadro merengue consiguió una victoria importante en su lucha por el Grupo B de la Liga Nacional Sub-16, donde vencieron 4-0 a Sport Huancayo y logran seguir en la lucha por el liderato de la tabla de posiciones. Los cremas lograron hacer respetar la casa y una nueva goleada a su favor.

Una de las grandes figuras de Universitario en el partido fue Kylian Furuya, quien se hizo presente en el marcador en dos oportunidades. Sin embargo, no sería el único, ya que minutos después sus compañeros Salvador Hidalgo y Dayron Castillo también se hicieron presentes en el marcador.

Universitario venció a Sport Huancayo por la Liga Nacional Sub-16

Este triunfo, válido por la fecha 7, resulta vital para la ‘U’ en su lucha por escalara posiciones en la tabla acumulada, donde tiene la obligación de culminar entre los primero cuatro lugares para clasificar a la segunda fase del campeonato y seguir aspirando al título nacional.

Además, las canteras de Universitario pueden significar un gran ingreso económico para el club en un mediano y largo plazo, considerando que muchos de ellos serán promovidos a las categorías superiores en un futuro o incluso pueden tener su oportunidad en el primer equipo.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Nacional Sub-16