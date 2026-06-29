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Universitario cambió de color al Estadio Monumental y genera reacción en la hinchada
Universitario de Deportes dio la hora y sorprendió a sus hinchas al cambiar el color del Estadio Monumental. ¿Qué pasó?
Universitario de Deportes es sin duda alguna uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que tiene un recinto deportivo sumamente conocido y que es de los más grandes de América: el Estadio Monumental. En esa línea, de forma inesperada, los cremas le cambiaron el color a su escenario histórico.
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Con el objetivo de hacer que sus hinchas se pronuncien y esperen con ansias el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La 'U' publicó en sus redes sociales una curiosa encuesta con el 'coloso' de Ate como protagonista, en la que le puso una tonalidad sumamente particular.
“Reencontrémonos en casa. Cada vez falta menos para nuestro reencuentro en las tribunas. Ven al Monumental y alienta al más campeón en su amistoso internacional ante Millonarios”, indicó Universitario de Deportes, junto a la imagen que te dejamos a continuación.
El Estadio Monumental color rojo.
Como se aprecia, el Estadio Monumental adquirió un color rojizo producto de una edición y generó muchas interacciones entre su hinchada. Asimismo, la ‘U dejó también el link para que puedas comprar tus entradas para el amistoso que tendrá ante Millonarios de Colombia.
¿Cuál es la capacidad del Estadio Monumental?
El Estadio Monumental es el más grande de todo el Perú, ya que tiene capacidad de albergar hasta 80.093 espectadores en sus tribunas. Vale precisar que aquí se ha disputado dos veces la final de la Copa Libertadores.
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