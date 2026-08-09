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Pablo Guede dio fuerte comentario sobre el gol que Sport Boys le marcó a Alianza Lima: "Mérito"

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, no se guardó nada y dio un rotundo análisis sobre el gol que le anotó Sport Boys al club blanquiazul.

Luis Blancas
Pablo Guede y rotundo análisis sobre el gol que Sport Boys le anotó a Alianza Lima
Pablo Guede y rotundo análisis sobre el gol que Sport Boys le anotó a Alianza Lima | Composición: Líbero
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Pablo Guede analizó el empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y se refirió especialmente al gol que recibió su equipo. El técnico argentino reconoció que existen aspectos por corregir en la zona defensiva, pero destacó la calidad de la jugada elaborada por el conjunto rosado.

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Pablo Guede y rotundo análisis sobre el gol que Sport Boys le anotó a Alianza Lima

Guede consideró que Boys realizó un gran partido y que tuvo mucho mérito para neutralizar el funcionamiento de Alianza. “Con el resultado, la verdad es que me quedo contento. Y con el juego, no estuvimos todo lo finos que solemos estar, pero también hay que felicitar a Boys, que hizo un partidazo”, expresó.

Guede también explicó cómo el equipo de Carlos Desio logró cortar los circuitos de juego de Alianza Lima. “Mucha culpa de esto la tienen ellos: nos cortaron muy bien los circuitos de juego y las asociaciones. Estoy contento con el resultado porque jugando así de mal no perdimos. Creo que jugamos mal, pero por mucho mérito de ellos. La verdad es que me gustaría felicitarlos”, expresó.

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Finalmente, el entrenador blanquiazul reconoció que todavía tienen mucho trabajo por delante en el aspecto defensivo, aunque remarcó que el gol de Sport Boys fue producto de una gran acción.

“Tenemos que mejorar muchísimo, en todos los aspectos. Por eso te digo que, no habiendo hecho un buen partido, empatamos y pudimos haber ganado. Y sí, en el tema defensivo creo que tenemos que mejorar, pero creo que el gol que nos meten es mucho mérito de ellos. Es mucho mérito: la diagonal que tiran, cómo lo limpian a Garcés, el recorte que le hace a Pavez. Llegamos, es verdad, pero la verdad es que sí hay que seguir mejorando mucho”, acotó.

Alianza Lima vs Sport Boys: Los últimos 5 partidos

  • Alianza Lima 1-0 Sport Boys | 20/02/2026
  • Alianza Lima 3-1 Sport Boys | 16/10/2025
  • Sport Boys 0-1 Alianza Lima | 23/05/2025
  • Sport Boys 0-3 Alianza Lima | 21/09/2024
  • Alianza Lima 3-0 Sport Boys | 18/04/2024
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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