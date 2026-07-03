0
EN VIVO
Previa Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima: "Con la fe"

¿Nuevo fichaje? Un destacado jugador con pasado en Banfield de Argentina sorprendió a los hinchas luego de lucir una camiseta de Alianza Lima en pleno mercado de pases.

Angel Curo
Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima
Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sorprende a los hinchas al mostrarse sumamente pasivo en el mercado de pases para el Torneo Clausura, donde está obligado a quedarse con el título para consagrarse campeón de la Liga 1 2026. No obstante, en medio de la expectativa de los hinchas por nuevos refuerzos, un exjugador de Banfield impactó al lucir la camiseta blanquiazul.

Sporting Cristal emociona a hinchas y se interesa en firmar a ex Alianza Lima

PUEDES VER: Sporting Cristal emociona a hinchas y se interesa en firmar a ex Alianza Lima: "Contrato"

Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima

Uno de los jugadores que más recuerdan los hinchas íntimos es Guillermo Enrique, futbolista argentino que defendió la camiseta de Alianza Lima la temporada pasada, pero no renovó contrato y terminó dejando el club. Sin embargo, pese a llevar varios meses fuera, sigue dejando muestras de cariño por los blanquiazules.

El lateral de 26 años no ha olvidado su paso por La Victoria y recientemente publicó un emotivo mensaje de superación en su cuenta de Instagram. Lo más llamativo fue que compartió en primer plano una fotografía con la indumentaria que usó cuando defendía los colores de los íntimos.

Guillermo Enrique, Alianza Lima

Guillermo Enrique sorprendió con publicación recordando a Alianza Lima

A veces la vida se nos complica un poco, pero tenemos que sonreír y seguir adelante siempre, afrontando cada situación con la fe y esperanza puesta en Dios, fue el mensaje que compartió el jugador en su publicación.

Además, en el carrusel de fotos, Enrique también utilizó la imagen del famoso gorila que luce en el túnel rumbo al campo del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, donde se aprecia la frase “Nunca nos ganarán”.

Guillermo Enrique, Alianza Lima

Guillermo Enrique recordó su pasado en Alianza Lima

Valor de mercado de Guillermo Enrique

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Guillermo Enrique ostenta una importante cotización en el mercado de pases de 700 mil euros. No obstante, esta cifra ha caído en los últimos años, pero, considerando su edad, puede escalar notablemente.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Con refuerzos? El potente once que alista Alianza Lima para llevarse el Torneo Clausura

  2. Scaloni, DT de Argentina, se rindió en elogios ante exjugador de Universitario: "A este lo quiero"

  3. Ex AC MIlan se sumará a los entrenamientos de Universitario de cara al Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano