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Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima: "Con la fe"
¿Nuevo fichaje? Un destacado jugador con pasado en Banfield de Argentina sorprendió a los hinchas luego de lucir una camiseta de Alianza Lima en pleno mercado de pases.
Alianza Lima sorprende a los hinchas al mostrarse sumamente pasivo en el mercado de pases para el Torneo Clausura, donde está obligado a quedarse con el título para consagrarse campeón de la Liga 1 2026. No obstante, en medio de la expectativa de los hinchas por nuevos refuerzos, un exjugador de Banfield impactó al lucir la camiseta blanquiazul.
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Ex Banfield cotizado en casi un millón sorprende con camiseta de Alianza Lima
Uno de los jugadores que más recuerdan los hinchas íntimos es Guillermo Enrique, futbolista argentino que defendió la camiseta de Alianza Lima la temporada pasada, pero no renovó contrato y terminó dejando el club. Sin embargo, pese a llevar varios meses fuera, sigue dejando muestras de cariño por los blanquiazules.
El lateral de 26 años no ha olvidado su paso por La Victoria y recientemente publicó un emotivo mensaje de superación en su cuenta de Instagram. Lo más llamativo fue que compartió en primer plano una fotografía con la indumentaria que usó cuando defendía los colores de los íntimos.
Guillermo Enrique sorprendió con publicación recordando a Alianza Lima
“A veces la vida se nos complica un poco, pero tenemos que sonreír y seguir adelante siempre, afrontando cada situación con la fe y esperanza puesta en Dios”, fue el mensaje que compartió el jugador en su publicación.
Además, en el carrusel de fotos, Enrique también utilizó la imagen del famoso gorila que luce en el túnel rumbo al campo del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, donde se aprecia la frase “Nunca nos ganarán”.
Guillermo Enrique recordó su pasado en Alianza Lima
Valor de mercado de Guillermo Enrique
De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Guillermo Enrique ostenta una importante cotización en el mercado de pases de 700 mil euros. No obstante, esta cifra ha caído en los últimos años, pero, considerando su edad, puede escalar notablemente.
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