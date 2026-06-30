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Néstor Gorosito, ex Alianza, rompe el mercado y se perfila como técnico de histórico club argentino

Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, encamina su fichaje a mítico club de Argentina de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026.

Luis Blancas
Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, cerca de ser nuevo entrenador de histórico club argentino
Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, cerca de ser nuevo entrenador de histórico club argentino | Foto: Alianza Lima
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Néstor Gorosito es recordado por la hinchada de Alianza Lima como el técnico que los llevó a realizar una buena campaña en la Copa Libertadores y Sudamericana en 2025. Sin embargo, tuvo que dejar el club y ahora está cerca de ser el nuevo entrenador de un histórico club de la Liga Argentina: estamos hablando de San Lorenzo.

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Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, cerca de ser nuevo entrenador de histórico club argentino

Según informó el periodista especializado en fichajes del fútbol argentino, César Luis Merlo, Gorosito tiene todo encaminado para ser nuevo entrenador de San Lorenzo de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina tras el caído fichaje de Iker Muniain.

Néstor Gorosito está cerca de ser nuevo técnico de San Lorenzo

Néstor Gorosito está cerca de ser nuevo técnico de San Lorenzo

“La directiva de San Lorenzo se reunió con Néstor Raúl Gorosito y encaminó su llegada como entrenador del club. Aún quedan algunos detalles por definir en un nuevo encuentro que se dará en las próximas horas”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Néstor Gorosito salió de Alianza Lima a fines de 2025 y desde entonces se encuentra sin club. Sin embargo, siempre estuvo en el radar de diversos clubes y ahora la oferta más cercana es la formal que recibió de San Lorenzo.

¿Cómo le fue a Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Gorosito llegó a Alianza para la temporada 2025 y durante su campaña realizó un buen rendimiento a nivel internacional al llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, eliminando a Boca Juniors en las fases previas y, asimismo, en la Copa Sudamericana al llegar hasta octavos de final, venciendo a Gremio.

En la Liga 1, el técnico argentino no logró conseguir el mismo nivel que en el exterior, por lo que no salió campeón nacional y consiguió ser Perú 4 en la ‘Gloria Eterna’. Esto ocasionó que el entrenador terminara saliendo del equipo blanquiazul para el 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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