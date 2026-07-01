Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, sacude el mercado y firma por campeón peruano: "Bienvenido"

El mercado de pases de la Liga 1 se mueve intensamente, con todos los equipos buscando refuerzos. Uno de los movimientos más llamativos fue protagonizado por Pablo Lavandeira, recordado por su paso por Alianza Lima, quien ahora vestirá los colores de un club histórico que busca destacar en el Torneo Clausura.

Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, firma por campeón peruano

En los últimos días se informó que Pablo Lavandeira tenía altas posibilidades de convertirse en uno de los refuerzos de Atlético Grau para el segundo semestre del año. Precisamente, los hinchas se sorprendieron luego de que los 'Albos' oficializaran su fichaje mediante una publicación en sus canales oficiales.

El cuadro piurano oficializó su llegada con una gráfica y desató la algarabía entre sus hinchas, que ven en su talento una oportunidad para escapar del último lugar de la tabla acumulada.

Pablo Lavandeira fue oficializado como refuerzo en Atlético Grau

“¡Bienvenido a Piura, Pablo! Pablo Lavandeira, vestirá los colores del Patrimonio de Piura ¡Vamos Grau!”, fue el mensaje de bienvenida que dejó el club en sus redes sociales.

De esta forma, el exjugador de Alianza Lima continuará su carrera en uno de los clubes con mayor historia del fútbol peruano, que además tuvo la dicha de ser campeón de la Copa Bicentenario en la temporada 2019 y de la Liga 2 en 2021.

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en Alianza Lima?

Pablo Lavandeira defendió a Alianza Lima en dos etapas distintas: primero en 2022 y 2023, y después a lo largo de 2025. En su paso como volante del conjunto blanquiazul, el uruguayo jugó 77 encuentros, marcó 15 tantos y se consagró campeón en la temporada 2022 junto con figuras como Hernán Barcos.

En su última temporada tuvo un rendimiento destacado, pero una lesión derivó en una intervención quirúrgica y se perdió gran parte de la campaña, lo que terminó por provocar su salida.