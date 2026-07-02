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Universitario inició un contacto para tener a un ex Alianza Lima como "fichaje bomba"

Universitario quiere pisar fuerte en la etapa de fichajes para cerrar el contrato con un ex Alianza Lima de cara al Torneo Clausura.

Sandro Bazán
Universitario tiene en la mira a un ex Alianza Lima.
Universitario tiene en la mira a un ex Alianza Lima. | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
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No quiere rendirse en su intención de tener un equipo muy competitivo de cara al Torneo Clausura. Universitario mostró en las últimas horas interés en contar con Wilder Cartagena, quien tuvo una temporada para el olvido por las constantes lesiones que sufrió, pero se encuentra 100% recuperado.

Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje

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“Carta” tiene contrato vigente con el Orlando City hasta diciembre del 2026, pero el futbolista peruano tiene claro que no habrá renovación y podría pedir su rescisión para volver a ganar confianza, acompañado de un buen ritmo futbolístico, pensando en regresar lo más pronto posible a la Selección Peruana de cara a las próximas eliminatorias.

Wilder Cartagena es jugador del Orlando City de la MLS

Wilder Cartagena es jugador del Orlando City de la MLS

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, tiene una buena relación con Wilder Cartagena y hará lo posible por conseguir una respuesta positiva. Por el momento, solo existe interés, pero todo dependerá de si logra romper su vínculo para convertirse en nuevo refuerzo de los “cremas”.

El técnico Héctor Cúper tuvo algunas conversaciones con la administración para lograr que la próxima semana pueda tener a todos los fichajes y debutar en el Torneo Clausura ante ADT con un triunfo.

Universitario cerca de tener otra baja para el Torneo Clausura

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, ha llegado a la mesa de Universitario una oferta por Jesús Castillo. El pivote de 25 años está próximo a dejar Ate para volver a emprender viaje hacia el extranjero, pues, de acuerdo con el hombre de prensa, la ‘U’ se prepara para aceptar la propuesta de un equipo de Medio Oriente.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

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