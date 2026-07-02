Futbolista nacional impacta a hinchas al despedirse de Universitario tras varios años: "Gracias"

Universitario de Deportes tiene claro que necesita conquistar el Torneo Clausura para responder a las exigencias de su hinchada y pelear por el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, vive un mercado de pases sumamente movido, con incorporaciones y salidas. Precisamente, un jugador del primer equipo se despidió del club tras confirmarse su salida.

Futbolista nacional impacta a hinchas al despedirse de Universitario

Una de las recientes salidas que se han dado en el cuadro crema fue la de Hugo Ancajima. El lateral dejó el club tras tres temporadas y utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que no seguirá en el equipo y, además, dedicarles emotivas palabras de despedida a Universitario.

El futbolista de 28 años agradeció al club por abrirle las puertas y permitirle cumplir un sueño. Además, recalcó que se marcha con una gran satisfacción personal por haber sido parte del tricampeonato nacional.

Hugo Ancajima se despidió de Universitario con emotivo mensaje

“Hoy me toca cerrar una etapa que siempre llevaré en el corazón. Llegué con la ilusión de cumplir un sueño y me voy con el privilegio de haber defendido estos colores y de formar parte de una historia inolvidable. Gracias a Universitario por abrirme las puertas, a mis compañeros, entrenadores, trabajadores del club y, sobre todo, a la hinchada, que estuvo en las buenas y en las malas”, indicó.

De igual manera, señaló que pese a su salida siempre tendrá a la 'U' en su corazón, además de que se va con la convicción de dejar siempre todo en la cancha y no dudó en finalizar con una icónica arenga del club.

“Hoy nuestros caminos se separan, pero el cariño por la U será eterno. Gracias por permitirme vivir este sueño. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota de esfuerzo. ¡Y dale U!”, finalizó.