Arquero que debutará con UTC manda advertencia a Alianza: "Vamos a dar un gran partido en Matute"

Alianza Lima enfrentará este sábado 15 de agosto a su similar de UTC en el estadio Alejandro Villanueva, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El 'Gavilán del Norte' llega a este encuentro con una gran novedad en su oncena: el debut de Ricardo Bettocchi, tercer arquero del cuadro cajamarquino, quien calentó la previa del duelo ante los íntimos con un contundente mensaje.

Ricardo Bettocchi, tercer arquero de UTC, manda advertencia a Alianza Lima

En declaraciones a la prensa tras su llegada a Lima, el joven portero, quien hará su debut profesional en primera división, reconoció el poderío de los dirigidos por el profesor Pablo Guede, sin embargo, aseguró que los cajamarquinos darán la sorpresa esta noche en Matute.

Obviamente uno sueña con jugar un partido así de importante (contra Alianza Lima), pero con la responsabilidad necesaria y aprovechar. Es un equipo grande, con muy buenos jugadores, pero yo también se del tipo de futbolistas que tenemos nosotros y vamos a dar un gran partido mañana (hoy) en Matute, manifestó Bettocchi a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El debut de Ricardo Bettocchi en primera división ante Alianza Lima

Cabe resaltar que Bettocchi, de 24 años, hará su debut oficial en la máxima categoría del balompié nacional debido a las dos bajas de UTC en el arco. Recordemos que Ángelo Campos viene recuperándose de una lesión y su suplente habitual, Ignacio Barrios, fue expulsado en la fecha pasada sobre el final del partido frente a ADT. Bettocchi tendrá la gran responsabilidad de resguardar la portería crema ante los blanquiazules.

FPF ordena reducción de puntos a UTC

Los dirigidos por Pablo Paulucci atraviesan un momento crítico en la Liga 1 al verse seriamente comprometidos con el descenso, situación que ha empeorado tras confirmarse que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ordenó la reducción de tres puntos al 'Gavilán del Norte' en la tabla acumulada, por una deuda pendiente con un exjugador. Además de la resta de puntos, los cajamarquinos quedaron impedidos de realizar contrataciones durante el siguiente periodo de fichajes.