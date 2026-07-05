Campeón de Argentina ilusionó a hinchas de Alianza Lima previo al Clausura: "No se detiene"

Alianza Lima se mantiene preparándose para lo que será el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que viene organizando diversos partidos amistosos de cara a este arranque de la competición, en la que también buscará salir campeón, tal como lo hizo en el Apertura. Para ello, el club quiere contar con los mejores jugadores. Sin embargo, un futbolista que fue campeón en la liga argentina irrumpió en medio este panorama e ilusionó a los hinchas blanquiazules.

Campeón de Argentina ilusionó a hinchas de Alianza Lima previo al Clausura

Se trata de Federico Girotti, quien en su momento salió campeón con River Plate. El delantero viene teniendo una buena pretemporada, pues ha mostrado un buen nivel en los últimos amistosos que ha disputado el elenco íntimo. Como se sabe, hace unos días Alianza Lima enfrentó a Melgar en un partido de práctica, donde el delantero pudo poner su nombre en el marcador.

Mediante sus redes sociales, Alianza dio a conocer como fue el compromiso, que a pesar de que terminó en empate, los hinchas esperan por volver si el gran rendimiento que tuvo el argentino lo plasma en el Torneo Clausura.

“El trabajo no se detiene. Seguimos sumando minutos de juego y fortaleciendo al equipo en cada práctica. Esta mañana enfrentamos a FBC Melgar en dos partidos de práctica con los siguientes marcadores: Primer partido: Mota, Girotti, Eryc Castillo. Segundo partido: Gentile”, dio a conocer la institución.

Alianza Lima empató 5-5 contra Melgar

Sin duda, que Girotti esté en una buena racha goleadora ha sido del agrado de los hinchas, pues en el Torneo Apertura solo pudo marcar 2 goles en 10 partidos.

Girotti metió gol en el enfrentamiento contra Melgar

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El encuentro será transmitido por la señal de L1 MAX, disponible en Movistar TV y DirecTV. Además, podrá seguirse vía streaming mediante las plataformas Movistar Play y DGO.