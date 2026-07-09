Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio fuerte calificativo a Christian Cueva por fichaje: "No va..."

El mercado de fichajes de la Liga 1 sigue dando de qué hablar previo al inicio del Torneo Clausura y uno de los movimientos más llamativos fue protagonizado por Christian Cueva. El volante nacional fue anunciado recientemente como nuevo jugador de Sport Boys y el DT Carlos Desio no dudó en opinar sobre su llegada.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio fuerte calificativo a Christian Cueva

Durante el programa 'Embasados', conversaron con el entrenador Carlos Desio para consultarle su análisis sobre cómo se viene armando el cuadro chalaco para el segundo semestre del año. En ese contexto, le preguntaron por su opinión sobre la posibilidad de volver a dirigir a Christian Cueva y de tenerlo para la siguiente temporada.

Al respecto, el director técnico de Sport Boys fue claro al indicar que la permanencia de ‘Aladino’ no es una decisión suya, ya que será responsabilidad exclusiva de Cueva, quien deberá mostrar su mejor rendimiento en la cancha. Asimismo, no dudó en destacar su gran habilidad con el balón.

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“Eso no va a depender de mí (por su continuidad para 2027), sino de cómo Christian se desempeñe en este Clausura. Yo creo que Christian es un jugador diferente. Tiene una calidad, una visión de juego muy buena y que si él hace las cosas bien, obviamente que el club va a querer tenerlo para el próximo torneo”, señaló el estratega argentino.

Desio sostuvo que el volante nacional es un jugador con una visión de juego privilegiada y un distinto en el plano nacional. Asimismo, expresó su deseo de que su permanencia se extienda hasta el centenario del club. “Ojalá Christian pueda estar en el centenario del club para poder darle también esa alegría a la gente que se merece”, indicó.

¿Hasta cuándo firmó Christian Cueva con Sport Boys?

De acuerdo con lo indicado por Sport Boys en su presentación, Christian Cueva llegó en calidad de préstamo por parte de Juan Pablo II y firmó contrato hasta el final del Torneo Clausura. De esta forma, si los chalacos quieren seguir contando con sus servicios, deberán volver a negociar con el cuadro de Chogoyape.