Carlos Zambrano volverá a verse las caras con Alianza Lima previo al inicio del Torneo Clausura

Carlos Zambrano y Alianza Lima volverán a verse las caras después de la polémica salida del zaguero a inicios de año. Como se recuerda, cometió una grave indisciplina junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, lo que derivó en su desvinculación del cuadro blanquiazul.

Tras varios meses de incertidumbre, Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron con Sport Boys y el volante emigró a Europa. Pese a ello, el Káiser volverá a protagonizar un reencuentro con Pablo Guede y el plantel de Alianza Lima antes de que los íntimos enfrenten al conjunto rosado por el Torneo Clausura.

De acuerdo con la información del periodista Marcello Merizalde, Alianza Lima y Sport Boys firmaron un acuerdo para jugar un amistoso en las instalaciones de EGB este sábado 11 de julio, un día antes del partido internacional que afrontarán los blanquiazules ante Deportivo Cali, de Pedro Gallese.

Información sobre el amistoso.

El comunicador resaltó que Carlos Zambrano fue reservado por el entrenador Carlos Desio para este cotejo, pues este viernes 10 los rosados enfrentaron a Comerciantes FC en el Miguel Grau del Callao por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 1. Encuentro en el que debutó Christian Cueva con la camiseta rosada.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Alianza Lima?

En diálogo con la prensa, Carlos Zambrano se refirió a su polémica salida del cuadro blanquiazul: “Aún así mi corazón está pendiente de Alianza Lima también, pero lamentablemente por detallitos, problemitas que pasaron en el fútbol o en lo personal se me complicó todo, pero estoy muy tranquilo y siempre voy a desearle lo mejor a Alianza".

"A cualquier persona le va a incomodar, nadie se va a ir feliz de un lugar. Sería hipócrita decir que me fui feliz. Me fui incómodo y son cosas de la vida. Uno tiene que apechugar y tirar para adelante siempre”, complementó.