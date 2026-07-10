0

Carlos Zambrano volverá a verse las caras con Alianza Lima previo al inicio del Torneo Clausura

El reencuentro entre Carlos Zambrano y Alianza Lima se adelantará mucho antes de lo previsto. ¿Qué sucedió?

Gary Huaman
Carlos Zambrano enfrentará a Alianza Lima en un amistoso.
Carlos Zambrano enfrentará a Alianza Lima en un amistoso. | Foto: Liga 1
COMPARTIR

Carlos Zambrano y Alianza Lima volverán a verse las caras después de la polémica salida del zaguero a inicios de año. Como se recuerda, cometió una grave indisciplina junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, lo que derivó en su desvinculación del cuadro blanquiazul.

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali en un amistoso internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Deportivo Cali podrá verse en señal abierta: canal confirmado del amistoso

Tras varios meses de incertidumbre, Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron con Sport Boys y el volante emigró a Europa. Pese a ello, el Káiser volverá a protagonizar un reencuentro con Pablo Guede y el plantel de Alianza Lima antes de que los íntimos enfrenten al conjunto rosado por el Torneo Clausura.

De acuerdo con la información del periodista Marcello Merizalde, Alianza Lima y Sport Boys firmaron un acuerdo para jugar un amistoso en las instalaciones de EGB este sábado 11 de julio, un día antes del partido internacional que afrontarán los blanquiazules ante Deportivo Cali, de Pedro Gallese.

Alianza vs Boys

Información sobre el amistoso.

El comunicador resaltó que Carlos Zambrano fue reservado por el entrenador Carlos Desio para este cotejo, pues este viernes 10 los rosados enfrentaron a Comerciantes FC en el Miguel Grau del Callao por los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 1. Encuentro en el que debutó Christian Cueva con la camiseta rosada.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Alianza Lima?

En diálogo con la prensa, Carlos Zambrano se refirió a su polémica salida del cuadro blanquiazul: “Aún así mi corazón está pendiente de Alianza Lima también, pero lamentablemente por detallitos, problemitas que pasaron en el fútbol o en lo personal se me complicó todo, pero estoy muy tranquilo y siempre voy a desearle lo mejor a Alianza".

"A cualquier persona le va a incomodar, nadie se va a ir feliz de un lugar. Sería hipócrita decir que me fui feliz. Me fui incómodo y son cosas de la vida. Uno tiene que apechugar y tirar para adelante siempre”, complementó.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Christian Cueva no duró nada en Sport Boys y salió lesionado a los 34 minutos del partido

  2. Alianza Lima lo quiso para el Clausura y ahora quiere salir campeón con Universitario: "Un sueño"

  3. Juan Manuel Requena ya tiene fecha de llegada para ponerse la camiseta de Universitario

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano