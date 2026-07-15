Campeón de la Liga 1 sufre pérdida de puntos en la tabla acumulada: "Sanción..."

El Torneo Clausura 2026 está a punto de comenzar, con todos los equipos en busca de alcanzar sus respectivos objetivos. En esa línea, un club campeón de la Liga 1 fue notificado sobre una reducción de puntaje, lo que afecta sus planes y su posición en la tabla acumulada del certamen nacional.

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Nos referimos a Sport Boys, que perdió dos puntos por un motivo contundente. De acuerdo con un comunicado oficial, el cuadro rosado incumplió con un tema de pagos y, por ello, la Comisión de Licencias decidió sancionarlo de inmediato.

Sport Boys fue sancionado

“Como producto de la fiscalización realizada, el Club Sport Boys ha incurrido en infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias, por cuanto se ha verificado el incumplimiento de la obligación de efectuar el pago oportuno y no contar con deudas vencidas correspondientes al periodo Abril 2026”, indica el comunicado en un inicio.

Sport Boys perdió puntaje.

“Imponer al Club Sport Boys, la sanción de deducción de dos puntos en la tabla acumulada del campeonato Liga 1 2026, al haberse determinado la comisión de la infracción indicada en el numeral precedente. La referida sanción es impuesta al considerar que se trata de la segunda infracción al artículo 89° del Reglamento de Licencias cometida por el Club en el año 2026”, culminó.

De esta manera, la escuadra rosada perdió terreno en la tabla acumulada y ahora se ubica décimo segundo con 18 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso. Ello generó una profunda molestia en todos los hinchas que quieren llegar al 2027 de la mejor forma, ya que celebran su centenario.

ADT también perdió puntaje

Resulta que ADT de Tarma también sufrió la reducción de su puntaje en la tabla de posiciones acumulada, de igual forma por un tema de pagos. No obstante, el ‘Vendaval Celeste’ únicamente perdió un punto de cara al inicio del Torneo Clausura.