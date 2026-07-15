Alianza Lima anuncia renovación hasta el 2028: "Fortaleciendo la..."

Los hinchas de Alianza Lima han mostrado su incomodidad en las últimas semanas debido a que el club no ha realizado ninguna contratación para el Torneo Clausura, el cual debe ganar para salir campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar playoffs. En medio de ello, los blanquiazules confirmaron una importante renovación por los próximos dos años, lo que generó la reacción de los aficionados. Te contamos todo a continuación.

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Como se sabe, la única incorporación que ha presentado el elenco de Matute es Cristian Neira, quien volvió de préstamo luego de haber estado todo el Torneo Apertura en Atlético Grau. Sin embargo, los íntimos van a tener que seguir esperando a un nuevo jugador y, en medio de ello, el periodista Gerson Cuba sorprendió con tremenda información en sus redes sociales.

“Alianza Lima renovó por dos años más su alianza estratégica con Hyundai, un acuerdo que también beneficiará al fútbol femenino, al equipo de vóley y a distintas áreas del club, fortaleciendo la logística con nuevas unidades para el transporte institucional”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, los íntimos siguen contando con la conocida marca internacional como su aliada.

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1.

“Durante la presentación, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Guillermo González y Diego Montoya destacaron la importancia de este convenio para el crecimiento del club y adelantaron que seguirán impulsando nuevos proyectos, como la próxima inauguración del Museo de Alianza Lima”, agregó Gerson Cuba. La noticia causó diversas reacciones entre la hinchada de Alianza Lima, que sigue esperando un fichaje estelar para el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Alianza Lima hará fichajes para el Torneo Clausura?

Recientemente, Fernando Cabada reveló que Alianza Lima mantiene conversaciones para incorporar a un nuevo refuerzo, pero la decisión final dependerá de la nueva mayoría acreedora del club. Asimismo, se pudo conocer que el futbolista en cuestión se tratará de un mediocampista de jerarquía. Recordemos que el libro de pases cierra el próximo 11 de agosto, es decir, en poco menos de un mes.